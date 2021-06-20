F級網紅嬌嗔求「打包帶走」　傲人身材擠進購物袋

網紅插畫家「泥泥學姐」因為嬌小的身高卻擁有傲人的F級性感身材，讓她有許多粉絲追隨，她也時常在社群媒體上曬出火辣性感照造福粉絲。而她近來上傳了一張坐在購物袋裡的照片，萌樣一出引起網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

近來台灣疫情升溫，第三級警戒延長至6月28日，政府也呼籲民眾沒事不要外出，泥泥學姐也不例外，進行居家防疫。她近日在IG上傳一張照片，照片中她穿著運動內衣、短褲與黑絲襪，坐在知名賣場的大購物袋裡，而上半身的緊身運動內衣，讓她火辣上圍大方見客，模樣呆萌又性感。

▲泥泥學姐曬出萌照，求粉絲打包帶走。（圖／翻攝泥泥學姐IG）

泥泥在貼文寫道：「我打包好了，疫情過後要帶我去哪？」也順勢提到自己開了另外一個IG帳號，那裡有其他照片，網友看到照片後，紛紛留言：「帶妳來我的心裡」、「想把泥泥打包帶回家」、「有這福利，我先卡位」、「帶妳環遊世界。」