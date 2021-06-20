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F級網紅嬌嗔求「打包帶走」　傲人身材擠進購物袋

▲泥泥學姐坐在購物袋裡，發文求粉絲打包。（圖／翻攝泥泥學姐IG）
▲泥泥學姐坐在購物袋裡，發文求粉絲打包。（圖／翻攝泥泥學姐IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-20 10:28:17｜2021-06-20 10:33:11

網紅插畫家「泥泥學姐」因為嬌小的身高卻擁有傲人的F級性感身材，讓她有許多粉絲追隨，她也時常在社群媒體上曬出火辣性感照造福粉絲。而她近來上傳了一張坐在購物袋裡的照片，萌樣一出引起網友討論。

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近來台灣疫情升溫，第三級警戒延長至6月28日，政府也呼籲民眾沒事不要外出，泥泥學姐也不例外，進行居家防疫。她近日在IG上傳一張照片，照片中她穿著運動內衣、短褲與黑絲襪，坐在知名賣場的大購物袋裡，而上半身的緊身運動內衣，讓她火辣上圍大方見客，模樣呆萌又性感。

▲泥泥學姐曬出萌照，求粉絲打包帶走。（圖／翻攝泥泥學姐IG）
▲泥泥學姐曬出萌照，求粉絲打包帶走。（圖／翻攝泥泥學姐IG）
泥泥在貼文寫道：「我打包好了，疫情過後要帶我去哪？」也順勢提到自己開了另外一個IG帳號，那裡有其他照片，網友看到照片後，紛紛留言：「帶妳來我的心裡」、「想把泥泥打包帶回家」、「有這福利，我先卡位」、「帶妳環遊世界。」

▲▼泥泥熱愛繪畫、Cosplay。（圖／泥泥學姐臉書）
▲▼泥泥身材姣好。（圖／泥泥學姐臉書）
▲▼泥泥身材姣好。（圖／泥泥學姐臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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否，相信台灣還是防疫模範
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支持，很多人都快活不下去了
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沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
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2021-06-17-2021-06-20
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