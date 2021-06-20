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連續7天確診低於200例！醫揭台灣「恢復正常」關鍵時機

▲台灣近日本土疫情有趨緩現象，對於6月28日是否能解除三級警戒，各界都非常關注。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣近日本土疫情有趨緩現象，對於6月28日是否能解除三級警戒，各界都非常關注。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 10:30:42｜2021-06-20 11:37:12

台灣本土疫情有趨緩現象，目前已經連續一週單日個案低於200例以下，對於何時能夠恢復原本正常的生活，備受各界關注。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示「這些現象都只能當作假象來看，按照目前的狀況，恢復正常還需要很長一段時間」。

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姜冠宇提到「疫情是有比較下降，專責病房這邊能感受得出來，因為大部分都恢復一人一室了，但是我覺得這個要當暫時的假象看，各個已經有專責病房的醫院沒有要停止降載，至少以我看到的台北市而言，各醫院依然還在儲備容量，甚至建設了各個戶外隔離病房，離恢復正常醫療還有很長一段時間」。

至於談及為何恢復正常還需要一段時間，姜冠宇坦言「因為疫苗只要普及率不夠！我們隨時都因為忍不住鬆懈，就此換個季節後會產生第二波，每次出現一波，初期都會因為快速應對不及，而有死亡率升高的情況，其包括醫療系統應對不及、民眾對症狀警戒心降低，都是關鍵」。

▲香港大學最新研究發現，以接種疫苗後體內產生的抗體量來看，相較於輝瑞疫苗，接種中國科興疫苗的人，未來可能會需要追加第3劑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲姜冠宇醫師坦言，目前因為疫苗施打率還尚未達到一定標準，因此要恢復正常的日子還要一段時間。（圖／美聯社／達志影像）
姜冠宇也分享COVID-19重症的病人的發病狀況，表示它和一般的肺炎呼吸衰竭很不一樣，「大多數病人在肺部全部白掉時，仍然是有力氣在床邊移動的」，但問題在於變化太快，病人也不是同步全身衰竭，「所以它是真的會活活窒息而死，已經有轉重症發生尚未插管的病人，往前傾改變姿勢，就病逝了。

姜冠宇分享其中一個病例，患者本來一度插管接呼吸器後有治療下來，結果被細菌二度感染，最後死於續發性細菌性肺炎，新冠病毒還會隨著每個國家醫療型態不同，造成治療困難，美國有一些病人拖到後期才來就醫，「一來照X光，肺就全白了，藥物完全不知道要怎麼給」，不過，對於長輩來說，有打過疫苗就能省卻以上這些案例的煩惱。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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