連續7天確診低於200例！醫揭台灣「恢復正常」關鍵時機

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至於談及為何恢復正常還需要一段時間，姜冠宇坦言「因為疫苗只要普及率不夠！我們隨時都因為忍不住鬆懈，就此換個季節後會產生第二波，每次出現一波，初期都會因為快速應對不及，而有死亡率升高的情況，其包括醫療系統應對不及、民眾對症狀警戒心降低，都是關鍵」。
姜冠宇也分享COVID-19重症的病人的發病狀況，表示它和一般的肺炎呼吸衰竭很不一樣，「大多數病人在肺部全部白掉時，仍然是有力氣在床邊移動的」，但問題在於變化太快，病人也不是同步全身衰竭，「所以它是真的會活活窒息而死，已經有轉重症發生尚未插管的病人，往前傾改變姿勢，就病逝了。
姜冠宇分享其中一個病例，患者本來一度插管接呼吸器後有治療下來，結果被細菌二度感染，最後死於續發性細菌性肺炎，新冠病毒還會隨著每個國家醫療型態不同，造成治療困難，美國有一些病人拖到後期才來就醫，「一來照X光，肺就全白了，藥物完全不知道要怎麼給」，不過，對於長輩來說，有打過疫苗就能省卻以上這些案例的煩惱。（編輯：張嘉哲）
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