COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／保羅缺席西決G1　布克仍有信心：太陽準備好了

▲Chris Paul因觸發聯盟防疫協定，西區決賽G1將缺席，太陽隊友Devin Booker（布克）表示，「無論如何，我們都準備好了。」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul因觸發聯盟防疫協定，西區決賽G1將缺席，太陽隊友Devin Booker（布克）表示，「無論如何，我們都準備好了。」。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-20 10:34:39｜2021-06-20 10:42:19

西區決賽將在明日登場，但兩隊都有主將不能上場，鳳凰城太陽主控Chris Paul（保羅）因觸發聯盟防疫協定，今(20)日再次確認還無法出賽，當家球星Devin Booker（布克）表示，「無論如何，我們都準備好了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Paul在16日被爆出觸發聯盟健康與安全協議，後續報導指出，Paul已經接種過輝瑞疫苗，但仍驗出陽性反應。

太陽今天官方宣布，Paul依舊待在聯盟防疫協定中，但他們會適量地更新的資訊，而《The Athletic》記者Shams Charania則進一步指出，西決首戰，Paul確定會缺席。

太陽睽違10年重返季後賽，其中關鍵人物就是本季加盟的Paul，西決首戰缺席隊友們紛紛感到遺憾，但仍要為他拿下，Booker表示，「他是我們球隊重要的一部分，我不知道他能不能打，但無論如何，我們都準備好了。」

隊友Jae Crowder也透露，就算Paul不能上場比賽，也一直關心戰況，昨天看快艇和爵士比賽時，兩人不停通話，「我們要有另一個人能跳出來的準備，我想我們板凳深度很夠，可以搞定的。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.09%89.91%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，解封需勇氣，群聚後很容易在爆發
15.38%84.62%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
25.04%74.96%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀