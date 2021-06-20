NBA／保羅缺席西決G1 布克仍有信心：太陽準備好了
西區決賽將在明日登場，但兩隊都有主將不能上場，鳳凰城太陽主控Chris Paul（保羅）因觸發聯盟防疫協定，今(20)日再次確認還無法出賽，當家球星Devin Booker（布克）表示，「無論如何，我們都準備好了。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-20 10:34:39｜2021-06-20 10:42:19
Paul在16日被爆出觸發聯盟健康與安全協議，後續報導指出，Paul已經接種過輝瑞疫苗，但仍驗出陽性反應。
太陽今天官方宣布，Paul依舊待在聯盟防疫協定中，但他們會適量地更新的資訊，而《The Athletic》記者Shams Charania則進一步指出，西決首戰，Paul確定會缺席。
太陽睽違10年重返季後賽，其中關鍵人物就是本季加盟的Paul，西決首戰缺席隊友們紛紛感到遺憾，但仍要為他拿下，Booker表示，「他是我們球隊重要的一部分，我不知道他能不能打，但無論如何，我們都準備好了。」
隊友Jae Crowder也透露，就算Paul不能上場比賽，也一直關心戰況，昨天看快艇和爵士比賽時，兩人不停通話，「我們要有另一個人能跳出來的準備，我想我們板凳深度很夠，可以搞定的。」