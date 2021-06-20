球后生日快樂！戴資穎簽名拍限量上市 出征東奧也用這支
「世界球后」戴資穎的首支簽名拍今年初推出首發限量版就引發熱烈迴響，VICTOR選在6月20日球后生日當天再推出精裝版，內含羽球界首款球員卡，呈現小戴歷年傲人成就，全球限量發售2900組。小戴也將持這支球拍出征東京奧運。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-20 11:07:10
戴資穎簽名拍限量精裝版採禮盒設計，內含戴資穎生涯首支簽名拍、限量球員卡、專屬保溫瓶及球拍絨布袋，以白金為主色，象徵小戴不凡成就。
戴資穎簽名拍外觀設計融入戴資穎的形象及精神，中管印有小戴左手腕刺青「相信自己」，概念取自戴資穎父親的生肖—蛇，加上父親親筆題字，讓小戴在場上能帶著家人的力量，征戰世界。
戴資穎簽名拍延續小戴歷年戰拍精準進攻的特點，導入VICTOR獨創人造柄科技「FREE CORE懸浮核心科技」，提升擊球彈性與舒適手感，將陪伴小戴出征東京奧運。
除簽名戰拍外，VICTOR也為戴資穎推出羽球界首創的限量球員卡，球員卡每包4張，分別記錄戴資穎的世界球后紀錄、招牌球技、單打31連勝及生涯單打400勝等紀錄。球迷更有機會獲得隨機入袋的限量戴資穎簽名球員卡，簽名卡分為印刷簽名版與親筆簽名版，極具收藏價值。