美國疫苗及時雨！唐綺陽讚「人為努力促成」

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▲唐綺陽提到未來是轉折感頻頻的一周。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

▲唐綺陽提到水星將順行、5月到7月是今年變數最強的時段。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

此外，指揮中心呼籲，發燒或患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆；有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。而在接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。