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美國疫苗及時雨！唐綺陽讚「人為努力促成」

▲唐綺陽提到水星將順行，未來會面臨強烈的轉折感，以美國捐贈台灣疫苗為例，就是正向的轉折感。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提到水星將順行，未來會面臨強烈的轉折感，以美國捐贈台灣疫苗為例，就是正向的轉折感。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-20 11:54:05｜2021-06-20 12:04:46

全台疫情升溫，疫苗也成為此時最需要的醫療用品之一，先前因為台灣疫苗短缺，日本暖心提供台灣AZ疫苗讓民眾接種，緊接著美國也對台灣施以援手，將捐贈250萬劑莫德納疫苗給台灣。「國師」唐綺陽今（20）日也在臉書發文，提到未來是轉折感頻繁的一周，並表示美國捐贈疫苗，便是正向的轉折。

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唐綺陽提到，未來一周的水星終於順行了，會是轉折感頻頻的一周，且將迎來木星逆行與夏至，她透露5月到7月是今年變數最強的時段，「加上台灣疫情爆發得晚，我們身在其中，經歷了很多『第一次』，所以心慌難免，但世界上其他國家疫情早演練了1年多，狀況、數據都擺在那裡，台灣是不是真的糟，在木星逆行、馬兒不再疾馳的此刻，請一起恢復冷靜，好好研究他山之石，做出『不那麼情緒』的判斷吧，終於不用再被恐懼綁架。」

▲唐綺陽提到未來是轉折感頻頻的一周。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提到未來是轉折感頻頻的一周。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
唐綺陽以時事舉例：「美國250萬劑疫苗也如及時雨般降臨，的確緩解了不少恐懼，這也意味著，必有『人為努力』在促成，所以展現這樣的結果，看來這個轉折很正面啊，真是太好了，真是有鬆一口氣。」還開玩笑的說，是不是有看星象做決策。唐綺陽也呼籲，因為逆行的關係容易讓許多事情「亂套」，縱使容易心慌意亂，但還是建議大家穩住心緒，當個情緒穩定、實踐保護力，以及懂如何感動人心的人。

▲唐綺陽提到水星將順行、5月到7月是今年變數最強的時段。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提到水星將順行、5月到7月是今年變數最強的時段。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
此外，指揮中心呼籲，發燒或患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆；有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。而在接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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