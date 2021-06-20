美國疫苗及時雨！唐綺陽讚「人為努力促成」

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唐綺陽以時事舉例：「美國250萬劑疫苗也如及時雨般降臨，的確緩解了不少恐懼，這也意味著，必有『人為努力』在促成，所以展現這樣的結果，看來這個轉折很正面啊，真是太好了，真是有鬆一口氣。」還開玩笑的說，是不是有看星象做決策。唐綺陽也呼籲，因為逆行的關係容易讓許多事情「亂套」，縱使容易心慌意亂，但還是建議大家穩住心緒，當個情緒穩定、實踐保護力，以及懂如何感動人心的人。
此外，指揮中心呼籲，發燒或患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆；有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。而在接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。