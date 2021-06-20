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涂善存毛髮旺盛　拍BL劇「常常跑廁所」

▲涂善存毛髮旺盛，拍戲常跑廁所。（圖／佳葳娛樂）
▲涂善存毛髮旺盛，拍戲常跑廁所。（圖／佳葳娛樂）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-20 14:21:18

涂善存因網路BL劇《History4近距離愛上你》人氣飆升，同劇演員陳立安在電台節目《幕前幕後偷偷看》爆料，涂善存在拍戲的時候常常跑廁所，因為毛髮旺盛，一天至少要刮2次鬍子，早上刮過的鬍子到下午又長出來。涂善存阿姨也認證，透露他從國中開始就留有小鬍子，從小臉上掛著兩撇小鬍子行走校園。

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▲陳立安（左起）、涂善存、安俊朋、林嘉威主演《HIStory4-近距離愛上你》。（圖
▲陳立安（左一）、安俊朋（右二）、林嘉威（右一）爆料涂善存（左二）小祕密。（圖 / LINE TV提供）
主持人Toto邀請涂善存世新大學的老師許安琪教授、從小帶大涂善存的阿姨、「H4」成員安俊朋、林嘉威、陳立安，以及藝人好友張軒睿、黃宏軒等人，爆料涂善存二三事，阿姨說涂善存從小被家人取綽號叫「小乖」，因為他小時候很調皮，家人覺得要叫小乖，就會叫著叫著就乖了。安俊朋則透露在拍攝期間，有天天氣很冷還下雨，安俊朋戲服比較薄，涂善存偷偷提醒服裝老師要幫安俊朋披上外套，不小心被安俊朋聽到，他當下就覺得好暖，也直說好久沒聽到這種關心自己的話了。

▲涂善存（左）MV合體陳立安放閃。（圖／索尼）
▲涂善存（左）為網路BL劇《History4近距離愛上你》創作歌曲。（圖／索尼）
涂善存的經紀人許維琪也擔任神祕嘉賓一起接受訪問，她爆料涂善存超怕蟑螂，但她豪氣的說：「不只蟑螂，我是你經紀人，任何事我都會保護你。」有趣的是，涂善存某年送她一個以他自己照片做成的人型抱枕當生日禮物，說經紀人如果心情不好，可以用這個抱枕出氣，也讓大家笑說：「誰會送這樣的禮物啦？」經紀人笑說這可是獨一無二的禮物，她會好好珍藏。

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