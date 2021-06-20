賈永婕樂當許願小天使！再投500萬買PAPR呼吸防護具

台灣疫情升溫，藝人賈永婕募款捐贈救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），讓醫院與民眾都感激不已。而她今（20）日於社群媒體上透露，收到尋求支援的訊息，她二話不說馬上就購買了PAPR（動力淨氣式呼吸防護具）。

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賈永婕在臉書發文提到，原本打算周末要好好休息，但昨天滑手機時收到尋求支援的訊息，「可能是最近大家都很看重我，把我當成許願小天使，所以有很多的醫護人員會告訴我他們的需要！這一個訊息是我們台灣第一線防疫女戰神張厚台醫師給我的！她說醫護人員也很缺PAPR這個設備！」該設備是保護第一線工作人員安全的器具，這個設備通常需要醫師自費購買，但是一台要價2萬8千元的設備也不便宜，所以很多護理師們都沒有。

▲▼賈永婕（上圖左）又花了約500萬買PAPR。（圖／翻攝賈永婕臉書）

賈永婕表示，看到這個訊息，她馬上著手處理，「比較了各廠牌不同的機型，最後我買了最新型的TR-315 PAPR，它的好處是重量輕不會增加醫護人員的負擔，也不像舊款要一直不斷校正流量，更準確容易的操作模式。」她特別拜託廠商幫忙在假日時調貨，而全台機器目前只剩46台，「因為時間急迫，價格我也還出得起，所以46台我全包了！因為這些貨散落在北中南，所以星期六我們緊急調給了北部21台。」

除了買下在台灣的46台機器外，賈永婕也向瑞典、德國調了100台機器，「雖然歐洲的貨比美國要貴一點，但是又更高階一些（定價37000），反正只要是對的東西，只要速度快，就不計較價格了！」前前後後估計賈永婕又花了500萬購買PAPR。