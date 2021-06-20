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「最兇國文老師」低胸打疫苗：全身發熱　整排老司機歪樓

▲「最兇國文老師」Q塔（Queenta，郭乃維）接種公費AZ疫苗。（圖／翻攝Q塔IG）
▲「最兇國文老師」Q塔（Queenta，郭乃維）接種公費AZ疫苗。（圖／翻攝Q塔IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-20 15:18:04｜2021-06-20 15:18:13

身材火辣的Q塔（Queenta，郭乃維），擁有甜美長相和雪白肌膚，是PTT表特板常客。過去她是補教業國文老師，近年跨界擔任醫療產業的品牌負責人，因為是第一類醫事人員，Q塔已接種公費AZ疫苗，她在IG分享，「打完第1天有不舒服，全身發熱痠痛無力，但沒發燒，打完第6天了手臂還在痛」，不過因為Q塔的低胸穿著太過火辣，大曬F級豐滿美胸，「老司機」網友紛紛歪樓。

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▲Q塔接種公費AZ疫苗全身發熱、手臂痠痛6天。（圖／翻攝Q塔IG）
▲▼Q塔接種公費AZ疫苗全身發熱、手臂痠痛6天。（圖／翻攝Q塔IG）
▲Q塔接種公費AZ疫苗全身發熱、手臂痠痛6天。（圖／翻攝Q塔IG）
Q塔以自己的接種疫苗經驗，提醒網友3點注意事項，「施打疫苗前不要空腹，喝250cc的水」、「施打疫苗位置不可揉、施打後在現場待15至30分鐘，確認沒有急性過敏反應」，並透露施打疫苗後須大量喝水跟休息，副作用約8至12小時發作，「不舒服就吃藥，忍耐沒用」，Q塔說很多人家裡的長輩接下來要打疫苗，讓網友替長輩留心一下，堪稱人美心也美。

▲Q塔時常分享辣照，是PTT論壇表特板常客。（圖／翻攝Q塔IG）
▲▼Q塔時常分享辣照，是PTT論壇表特板常客。（圖／翻攝Q塔IG）
▲Q塔時常分享辣照，是PTT論壇表特板常客。（圖／翻攝Q塔IG）
不過Q塔施打疫苗的穿搭過於火辣，雄偉豪乳撐爆細肩帶小背心，露出深長事業線，網友紛紛歪樓「為何打疫苗還能那麼美，穿這樣去打疫苗會害醫師更熱吧」、「好性感喔」、「這圖有應景，跟今天天氣一樣火熱」、「穿得太漂亮了」、「我承認我忘記看內文了」。

▲Q塔提醒網友，施打疫苗應大量喝水跟休息，暫留現場確認有無過敏反應。（圖／翻攝Q塔IG）
▲▼Q塔提醒網友，施打疫苗應大量喝水跟休息，暫留現場確認有無過敏反應。（圖／翻攝Q塔IG）
▲Q塔提醒網友，施打疫苗應大量喝水跟休息，暫留現場確認有無過敏反應。（圖／翻攝Q塔IG）
指揮中心呼籲，發燒或患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種，以避免疾病本身的症狀與疫苗不良反應相互混淆；有使用抗血小板或抗凝血藥物、凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。而在接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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