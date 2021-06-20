炎亞綸為戲脫了　獻出從影最大尺度「做害羞的事」

邪教影集《我願意》演員姚淳耀、炎亞綸、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩昨（19日）晚上進行直播，首次與網友曝光角色樣貌，吸引超過5萬網友觀看，姚淳耀透露詮釋角色過程，要在邪惡與善良之間平衡，得時常保持教主狀態，與眾演員時常有距離感，相當痛苦。炎亞綸透露劇中有裸露情節，堪稱是從影以來最大尺度，「裸露前需要心理建設，還做了一些很害羞的事。」他加碼說拍戲過程看過姚淳耀的腹肌，「這部戲容易看到彼此的裸體」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-20 16:00:37
高慧君在直播過程直喊炎亞綸很帥，在拍完戲後簡直愛上吳庚霖（炎亞綸本名），她說原先認為炎是大明星，起初不太敢與他接近，但熟悉後，對他完全改觀，「他不但好相處，且聰明與機智，還挺喜歡逗大家笑，是個越相處越會讓人愛上的人。」高慧君又說，如果有一天要去無人島，只能帶1位劇中演員去，一定會帶炎亞綸，她說：「他夠聰明，我夠勇壯，我們兩個一定活得下去。」 此外，姚淳耀在劇中飾演邪教教主，時常有許多心靈式台詞，身為他左右手之一的鄒承恩，都驚訝姚淳耀時常被A4紙長度的台詞給塞滿，台詞超多且長，讓姚淳耀覺得拍完戲像作完一場夢。《我願意》描述姚淳耀詮釋的邪教教主，洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，他將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡的人性祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。