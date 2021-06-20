韓啦啦隊正妹戴口罩熱舞也美！網友挖出IG　超仙外貌曝光

除了台灣的棒球隊有啦啦隊女神助陣之外，在南韓棒球被視為國民運動，同樣也有啦啦隊，而近來有眼尖的網友發現，有一位啦啦隊成員戴著口罩熱舞也依舊漂亮，找出她本人的IG之後，驚人的美貌也跟著曝光。

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原來網友是找的南韓啦啦隊女神，名為朴玹英（音譯），她是棒球隊「SSG Landers」的啦啦隊成員。她在IG分享許多跳啦啦隊舞的影片，其中一支是她跳著南韓女團BLACKPINK的夯曲《DDU-DU DDU-DU》，只見她雖然戴著口罩，卻藏不住仙氣，她穿著銀白色的舞服，加上超短熱褲，短褲與手臂上都有蕾絲，隨著朴玹英的律動搖擺著，像是仙女穿著薄紗般非常夢幻，而有著173公分的她，一雙白皙大長腿更是引人注目。

▲▼朴玹英的超仙外表，引起網友注意。（圖／翻攝朴玹英IG）

她的IG上也有沒戴口罩的照片，沒想到相比火辣的身材，她卻有著一張清純的臉，濃眉大眼的模樣非常可人，所以網友起底朴玹英的IG後，紛紛留言稱讚：「可以出道當明星」、「外表、身材樣樣都有。」