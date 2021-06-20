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韓啦啦隊正妹戴口罩熱舞也美！網友挖出IG　超仙外貌曝光

▲朴玹英因為戴著口罩也一樣美，被網友找出IG，超仙美貌也跟著公開。（圖／翻攝朴玹英IG）
▲朴玹英因為戴著口罩也一樣美，被網友找出IG，超仙美貌也跟著公開。（圖／翻攝朴玹英IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-20 17:03:12

除了台灣的棒球隊有啦啦隊女神助陣之外，在南韓棒球被視為國民運動，同樣也有啦啦隊，而近來有眼尖的網友發現，有一位啦啦隊成員戴著口罩熱舞也依舊漂亮，找出她本人的IG之後，驚人的美貌也跟著曝光。

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原來網友是找的南韓啦啦隊女神，名為朴玹英（音譯），她是棒球隊「SSG Landers」的啦啦隊成員。她在IG分享許多跳啦啦隊舞的影片，其中一支是她跳著南韓女團BLACKPINK的夯曲《DDU-DU DDU-DU》，只見她雖然戴著口罩，卻藏不住仙氣，她穿著銀白色的舞服，加上超短熱褲，短褲與手臂上都有蕾絲，隨著朴玹英的律動搖擺著，像是仙女穿著薄紗般非常夢幻，而有著173公分的她，一雙白皙大長腿更是引人注目。

▲朴玹英的絕美外表，引起網友關注。（圖／翻攝朴玹英IG）
▲▼朴玹英的超仙外表，引起網友注意。（圖／翻攝朴玹英IG）
▲朴玹英的絕美外表，引起網友關注。（圖／翻攝朴玹英IG）
她的IG上也有沒戴口罩的照片，沒想到相比火辣的身材，她卻有著一張清純的臉，濃眉大眼的模樣非常可人，所以網友起底朴玹英的IG後，紛紛留言稱讚：「可以出道當明星」、「外表、身材樣樣都有。」

▲朴玹英的絕美外表，引起網友關注。（圖／翻攝朴玹英IG）
▲朴玹英有著性感好身材。（圖／翻攝朴玹英IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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