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發現LINE「這功能」有Bug！男大生氣喊：根本沒有公平性

▲有一名男大生發文抱怨，表示LINE的「爬梯子功能完全不公平」，並且發現一個Bug，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲有一名男大生發文抱怨，表示LINE的「爬梯子功能完全不公平」，並且發現一個Bug，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 17:03:41

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用，不過，就有一名男大生發文抱怨，表示「爬梯子完全不公平」，並且發現一個Bug，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「爬梯子...完全不公平吧」為題發文，表示從高中到大學，爬梯子一直都是做分組報告「分配工作」的好工具，但他最近卻發現一Bug，「我最近發現開梯子的人，可以一直刷到自己想要的工作，再分享結果出去」。

原PO接著說，也因為他是最近才發現這件事情，因此好奇「還是只有我不知道這件事」，但他在文末也補充，「如果整組當面一起爬，還是很好用啦，這學期報告也告一段落了，無聊來發這篇應該不會被開戰吧」。

▲男大生發現LINE爬梯子有Bug。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男大生發現LINE爬梯子有Bug。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「如果那麼不信任組員，幹嘛當初找他一組啦，大多數報告還是可以自己找組員吧」、「看運氣的哈哈哈哈」、「第一次知道」、「如果是很重要的事可以在決定要爬梯子的同時一邊錄影一邊爬梯子，不僅可以看有沒有刷數據也可以稍微透過時間判斷，但個人覺得要求這件事會有一點尷尬」、「如果是我負責爬梯子的話我都會先開螢幕錄製，開始錄了之後我會傳：我開始爬梯子囉～到群組，之後再開始爬！這樣就可以證明沒有造假了」。

也有網友認同原PO，「所以我一直很希望Line可以把這個功能改回來，不然真的沒有公平性可言」、「真的，這根本不透明」、「我們小老師不想跟某人一組就一直爬梯子，結果全部都5到6人一組，就他們四個一組，爛透了」、「我有一堂課的分組作業，因為每次作業都是簡單的數據分析，所以一次都只抽一個人做，但我幾乎每次都中獎，後來才知道是其他組員不會做，造假讓我中」。

不過，就有網友好奇「什麼時候改成可以一直刷再分享結果出去啊，要怎麼弄？為什麼我每次按都是自己中獎」，就有內行人回應「就是跑出結果之後不要按送出，我之前也有發現這個問題」。（編輯：郭佩蓉）

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