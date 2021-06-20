COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

遭鬣狗咬掉左眼鼻子　辛巴威9歲童赴南非接受手術

▲辛巴威9歲男童柯馬薩納因為遭到鬣狗攻擊嚴重受傷，被送至南非進行面部重建手術。示意圖，非當事狗。（圖／美聯社／達志影像）
▲辛巴威9歲男童柯馬薩納因為遭到鬣狗攻擊嚴重受傷，被送至南非進行面部重建手術。示意圖，非當事狗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-20 17:46:59

（中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導）辛巴威9歲男童柯馬薩納上個月遭鬣狗攻擊臉部嚴重受損，南非整形醫師將動刀幫他進行重建，希望能給他正常的童年生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社和南非廣播公司（SABC）報導，柯馬薩納（Rodwell Khomazana）5月2日在辛巴威首都哈拉雷（Harare）以南的馬斯文戈（Masvingo）參加完夜間教會活動後，慘遭鬣狗攻擊，失去了鼻子、左眼和大部分的上唇，額頭和臉部其他部位也被咬傷。

哈拉雷一所主要公立醫院的醫師已經盡力幫他縫補傷口、穩定傷勢，但欠缺全面修補受損臉部所需資源。

因為無法負擔只有海外才能做的專科手術，柯馬薩納的母親聯繫鄰國南非的醫療人員，而約翰尼斯堡一間私人診所也答應治療男童，且不收取任何費用。

整形醫師米亞（Ridwan Mia）本週稍早告訴法新社，柯馬薩納的母親提到這可憐的孩子是被鬣狗攻擊，「我怎麼能夠拒絕她」。

柯馬薩納今天飛往約翰尼斯堡，院方人員唱著南非國歌熱烈歡迎他。他們拍手、歡呼，看著滿臉纏著白色紗布的他被推進大樓。

他右眼位置的紗布被剪開一個口，讓他看卡通、玩平板。

米亞率領的團隊將於明天執行探查手術，之後再排時間執行預料將耗時20小時的複雜整形手術。

醫療團隊將利用取自他身體其他部位的組織，來重塑下巴、鼻子、嘴部和臉頰，也將替他裝上一個義眼。

米亞說：「很遺憾的，他臉上會有多條疤痕。我們希望能透過手術來盡可能減少傷疤。」

「他永遠不會有完全正常、毫無傷疤的臉。但我們希望給他一張至少有作用的臉，讓他跟其他孩子做相同的事。」

柯馬薩納預料將住院至少一個月，並接受多次修補手術，住院費用將由各界善款給付。男童母親的住宿地點已經有旅館業者提供。

米亞表示，剩餘款項將用來協助男童克服心靈上的創傷，尤其是接受義眼上。他說，醫療團隊希望男童最終能「再次覺得自己跟正常男童無異」。（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1100620

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.98%89.02%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
18.48%81.52%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.31%75.69%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀