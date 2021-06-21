確診數將降至百例內？醫：疫苗打到6成人口也恐無法解封

中央流行疫情指揮中心昨（20）日公布國內新增107例COVID-19本土確定病例，確診個案中新增11例死亡。而昨日也是本土疫情爆發以來，新增確診數最低的一天，各界紛紛關心6月28日是否能如期解除三級防疫警戒。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男昨日在臉書直言「今天新增107例。這樣一來，可以相信接下來就要破百了吧！」不過，他認為「解封恐怕還得再等一等」。





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沈政男發文表示，昨天案例降低，主要是新北降低，而新北降低乃因五成新增都已是家戶感染匡列案例，只有兩成是感染源不明。目前防疫聚焦於兩個議題，一是疫苗，另一是解封。而這幾天因為陸續傳出老人家施打疫苗後死亡，於是產生了緩打潮，也有不少人，甚至是醫療背景，跟著懷疑起AZ疫苗造成老人家猝死的可能。他認為，「是這樣：醫學知識＋流行病學知識＋研究方法＋不受政治立場影響，才能客觀中性又科學來解析這類事件。」





沈政男也提到，「AZ的缺點就是會有罕見的血栓，但不會造成老人家猝死啦！如果打了會死掉那麼多老人家，歐美國家敢打啊？這是很簡單的道理。這事情的本質是：根本不該附和民眾的恐慌心理，擠在一、兩天內要幫老人家打完疫苗！不只作業上大家麻煩，也容易造成大量巧合死亡的事件，引發另一種恐慌。





▲沈政男醫師表示，想在店內吃東西，恐怕還得再等等。「如果台北每日新增10例以下也不能接受解封，那麼，即使疫苗打到6成人口，有可能還是無法解封，因為，還是會有零星案例出現。」（圖／翻攝自沈政男臉書）

另外，在解封方面，沈政男指出，昨天基隆市長林右昌說「台北即使每日新增10例以下，也不能接受解封！必須疫苗打到一定程度，而且新增案例更低才行。若果如此，那麼解封可能至少還要兩、三個月。」





而從指揮中心昨天的口風來看，沈政男認為，6月28日是不會降回二級了，但有可能讓中南部的某些場所或活動降低管制，或可稱為一種分項解封，對比於分區解封。比如，戴口罩的集會人數可以放寬什麼的。他直言，事實上，最沒必要的是超商與小吃店的實名制，就只是進去買個東西而已，可先取消。「至於在店內吃東西，嗯，恐怕還得再等一等。如果台北每日新增10例以下也不能接受解封，那麼，即使疫苗打到6成人口，有可能還是無法解封，因為，還是會有零星案例出現。」





事實上，對於年長者施打疫苗後發生死亡案例一事，指揮中心表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心指揮官陳時中說，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，要不然染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。（編輯：許苡晴）



