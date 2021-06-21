長者打疫苗利大於弊！醫曝「3不要」：必須天時地利人和

台灣疫苗近日開始施打，不過卻陸續傳出年長者接種後死亡的消息，不過指揮中心也對此回應，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。對此，重症醫療醫師黃軒就在臉書表示，老人接種疫苗有「三個不」，必須配合「天時地利人和」。





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黃軒指出，最近台灣老人打疫苗接種很多人猝死，不過，很多科學數據告知，真的是「利大於弊」，「我當然聽懂醫學證據，也真的是如此利大於弊」，但一般民眾都聽不太懂科學研究统計，因此，他認為，可以提早告知老人接種疫苗的「三個不」，1.不宜濕悶出門。2.不宜爬上爬下。3.不宜獨自一人。





▲黃軒醫師表示，老人接種疫苗有「三個不」，必須配合「天時地利人和」。（圖／台北慈濟醫院提供）

黃軒表示，必須配合著「天時地利人和」，「天時」：下大雨、悶熱天、中午大熱天、下陣雨路滑，老人暫時不宜出門；「地利」：地面凹凸不平，不適合老人走路，不要請老人出了遠門，到了打針地方，還要爬上爬下；「人和」：現場要有人引導老人，要有機動的輪椅或坐位，老人不宜久站，近的看不淸，遠的看不到？





而對於年長者施打疫苗後發生死亡案例一事，指揮中心表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心指揮官陳時中說，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，要不然染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。（編輯：許苡晴）



