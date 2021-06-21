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台股早盤跌逾160點　電子熄火、航運紅通通多檔漲停

▲受到美股走弱影響，台北股市今（21）日開盤跌13.05點，加權股價指數以17305.49點開出，隨後跌逾160點，來到17153點左右。（圖／NOWnews資料照）
▲受到美股走弱影響，台北股市今（21）日開盤跌13.05點，加權股價指數以17305.49點開出，隨後跌逾160點，來到17153點左右。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-06-21 09:34:53

上週五（18日）美國聯準會 (Fed) 官員釋出更應派的升息預測，使每股四大指數齊跌。台北股市今（21）日開盤跌13.05點，加權股價指數以17305.49點開出，隨後跌逾160點，來到17153點左右。韓股跌幅與台股差不多，但日股跌逾3%。而台股電子權值股台積電弱勢，早盤跌逾2%，聯發科、聯電、鴻海都跌1%。盤面焦點仍是航運股，裕民、榮運、志信、中櫃都漲停。

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美股道瓊指數上週五（18日）下跌533.37點，或1.58%，收33,290.08點；標普500指數下跌55.41點，或1.31%，收4,166.45點；那斯達克指數下跌130.97點，或0.92%，收14,030.38點；費城半導體指數下跌78.90點，或2.44%，收3,152.81點。

受到美股走弱影響，台北股市今（21）日開盤跌13.05點，加權股價指數以17305.49點開出，隨後跌逾160點，來到17153點左右。台積電早盤跌14元左右，跌幅2.4%，來到588元。鴻海跌1%多，來到110元。南亞科、聯電、國巨、世界、日月光都跌超過1到2%。

而盤面焦點仍是航運股，一片紅通通，如裕民、榮運、志信、中櫃、新興、中航、台航、亞航、慧洋都漲停。陽明漲6%、長榮漲3.5%、嘉里大榮漲7%、華航漲5%、萬海逼近漲停。至於生技族群中，高端疫苗腸病毒疫苗三期期末數據結果達標，但今日股價不給面子，早盤跌0.7%、基亞跌逾1%，云辰則漲1%，其他疫情概念股，南六、恆大、亞諾法、美德醫跌1到4%。

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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