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新冠失眠找上門？鄧惠文打頭陣　15位身心名家直播談心

▲華人心理治療研究發展基金會推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」，集結包含鄧惠文等15位精神科醫師、心理師、心理學家，即日起每天下上線直播。示意圖。（圖／取自pixta）
▲華人心理治療研究發展基金會推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」，集結包含鄧惠文等15位精神科醫師、心理師、心理學家，即日起每天下上線直播。示意圖。（圖／取自pixta）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-21 10:25:18

受到本土疫情影響，全台維持三級警戒已經超過一個月，何時解封沒人說得準，讓許多民眾感到失去動力，華人心理治療研究發展基金會（華心）和LINE特別合作推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」，由知名精神科醫師鄧惠文打頭陣，集結15位精神科醫師、心理師、心理學家，即日起每天下午4:00-5:00上線直播，陪民眾一起聊心事。

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疫情尚未趨緩，社會中甚至出現「新冠失眠」的新興現象，華心執行長王浩威醫師表示，長時間待在家，不僅造成工作和休息的界線模糊，也阻隔人們接觸外界環境和自然光，加上長時間接觸螢幕和3C用品，導致生活作息和生物時鐘紊亂，身心也疲累不堪，常有人一覺醒來不知今夕是何夕。

再加上，2020爆發新冠肺炎疫情以來，google最多人查詢的關鍵字便是「失眠」。因此，華人心理治療研究發展基金會特別發起「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」活動，希望在疫情的衝擊下，能兼顧個人身心靈的各項主題，由鄧惠文醫師打頭陣，講述「疫情照見的伴侶關係」，今下午4:00上線直播。

接來下還有精神科醫師、心理師、心理學家等身心靈名家，將接力直播，包含北醫睡眠中心主任李信謙、精神科醫師王浩威、李儒卿、蔡伯鑫、吳佑佑、陳質采；心理專家海苔熊、彭榮邦、蔡宇哲；諮商心理師周慕姿、呂旭亞、黃心怡、盧美妏、呂嘉惠等人，針對疫情期間的伴侶相處、親子關係、獨處議題深入剖析，甚至點出「新冠失眠」新興現象，守護大家安渡疫情。

▲華人心理治療研究發展基金會（華心）和LINE特別合作推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」。（圖／華心提供）
▲華人心理治療研究發展基金會（華心）和LINE特別合作推出「愛在瘟疫蔓延時－名家直播」。（圖／華心提供）
 

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