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NBA／過程已經結束了　Simmons的去留76人今夏就得要決定

▲Joel Embiid（左）、Ben simmons。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid（左）、Ben simmons。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

2021-06-21 11:14:00

在殘酷的搶七大戰後，費城76人最近4個賽季都被拒於東區決賽門外，在他們展開「過程」後，已經過了8個賽季。他們的雙星還是很年輕，但是未來還是屬於他們的嗎？

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在2012-13賽季——也就是Andre Iguodala離隊後的一年，76人沒有打進季後賽，Sam Hinkie開始他的擺爛操作，頂著外界壓力堅決展開「過程(The Process)」。最終它們得到了Ben Simmons和Joel Embiid兩位未來核心，以及一群有天賦的好手。

2018年這支球隊開始衝擊季後賽，期間他們換來過Jimmy Butler、Robert Covington、J.J. Redick、Al Horford、Josh Richardson等球員，教練又從Brett Brown換成Doc Rivers，但始終過不了第二輪。

18年他們輸給了塞爾提克，19年輸給了冠軍隊暴龍，都還可以解釋成對手太過出色，但本季他們輸給4年來第1次打季後賽的老鷹，很明顯就是球隊實力不夠。

76人一直不願意去面對的問題就是Embiid和Simmons的打法其實不能兼容，這兩個人都需要靠近內線才能打得舒服。上賽季76人打得最好的一段時間，就是Simmons移到4號的時候。在如今一號位作為許多球隊進攻主軸的時代，他慘澹的投籃命中率佔在那個位置上，對球隊來說是一種傷害。

Embiid儘管和Nikola Jokic並稱當代中鋒的一時瑜亮，但他需要和頂尖外線持球者配合才能發揮他自己最大的威力，可是Simmons無法投射，這一輪系列賽甚至拿球就想著丟出去；Seth Curry夠準，但天賦有限；而Tobias Harris則是一名古典的小前鋒，他可以繳出穩定的數據，但沒辦法支撐整支球隊。

搶七戰他們將對手的命中率壓制到44.5%，仍然沒辦法贏球。末節當老鷹繼續相信今天23投5中的Trae Young、甚至是22歲的Kevin Huerter時，76人只能寄望Embiid在一堆人的禁區拿到球，這就是問題所在。76人球團必須得正視他。

本季76人團隊薪資1億4782萬美元，在全聯盟排名第3，這一季之後Danny Green、Dwight Howard、Furkan Korkmaz、Mike Scott等人合約到期，這是一個機會，他們可以想想誰才是未來球隊的需要的那些人。

「過程」的願景實際上已經破產，當昨天Rivers被問到是否會在搶七戰改變陣容時，他有點不高興的說：「你要我怎麼做？把Simmons放板凳嗎？」這也一定程度說明他的無奈。

76人看得到Simmons的潛力，儘管他現在一站上罰球線就讓人心慌，也沒人能否認他的視野、防守和運動能力，他有可能成為一個出色的小球內線。可是球隊現在已經擁有一個聯盟中數一數二的正規5號，他在這支球隊只能扮演奢侈品的角色。

76人需要交易，可是Harris賣相不佳，Simmons從季後賽開始就不斷被謠傳身價暴跌，但只要他一被掛牌出售，肯定還是會吸引一堆球隊的興趣，費城有機會用他換來一名球星。

Simmons和Embiid其實都是很棒的球星，他們只是不適合在一起，就像許多羅曼史一樣。奪冠之窗稍縱即逝，新世代已經起來的，他們在這個夏天就要做出決定。

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