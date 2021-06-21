新家地毯遭黏死！她掀開見「1圖案」嚇壞 全場急喊快逃
買新房子、裝潢新家本應該是件值得開心的喜事，不過，美國就有網友購買一棟中古屋，在搬進新家後，看到前屋主所留下的地毯，沒想到在準備裝潢時，才發現這張地毯下藏了一起可怕的命案，讓她瞬間頭皮發麻，影片也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 11:47:53
根據英國媒體《鏡報》的報導，美國有一名女網友「@dontbeanashhole」在《TikTok》表示，她在搬進新家前，就發現前屋主所遺留下的部分家具及地毯等用品，也曾聽聞這棟房子曾經有人死亡，但她一開始並不在意，因為很多人都可能會在自己的家中病死、老死。
直到原PO準備裝修新房時，才發現有一張被黏死的地毯，她好不容易將地毯掀開，卻看到地板上有用黑色麥克筆畫出的「人形圖案」，旁邊不但標示日期「2018年1月19日」，還註明案件編號「Case #091101」，甚至還有大面積的不明深色污漬，讓她看了直冒冷汗。
原PO指出，如果這間屋子真的曾死過人，那她其實並不會太在意，但問題是，她是無意間掀開地毯才看見這個畫面的，「你們可以想像一下當時我有多震驚，我真的完全被嚇壞了」，影片曝光後，也吸引510萬人觀看。
網友也紛紛留言回應，「天哪！這一切都太瘋狂了」、「快逃吧！你已經捲入了恐怖的案子了」、「太恐怖了吧！趕快搬走」、「可以滴雙氧水在深色污漬上，如過有泡泡，那就代表是血，你就立刻報警並搬家」，不過也有不少人認為，「也許前屋主是推理迷，在玩偵探遊戲」、「別鬧了，地板上的輪廓看起來就不像是正常的人體比例」。（編輯：許智超）