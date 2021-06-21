中共建黨將百年！陸使北韓官媒罕見發文 分析：箝制美國
中共將在7月1日慶祝建黨百年，不只北京加強安檢、維穩，似乎也持續在增強施壓香港、台灣的力道。與此同時，中國駐北韓大使李進軍，近日也罕見在北韓官媒發表文章，聲稱中朝雙方將加強戰略溝通、擴大務實合作，有分析認為，此舉可能是出於在東北亞箝制美國，以及加強對北韓影響力的考慮。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-21 11:30:51｜2021-06-21 11:31:46
根據《韓聯社》報導，中國駐北韓大使李進軍，21日在北韓官媒《勞動新聞》發表署名文章，聲稱2國風雨同舟，共歷患難，深知和平的來之不易，中方願同北韓共同維護和平，共創美好未來，雙方也將加強溝通協商，為維護地區長期穩定、發展繁榮而做出積極貢獻。
文章也提到，今年7月1日是中國共產黨成立100年紀念日，百年征程波瀾壯闊，百年初心歷久彌堅，中朝友誼發展的初心不改，2國2黨幾代領導人也一直保持密切交往，長期相互支持、相互配合，為社會主義事業發展做出了重要貢獻。目前，2國關係處於新的歷史出發點，中方願同北韓，一起著眼長遠，加強戰略溝通，擴大務實合作，深化友好交流，落實兩國最高領導人達成的重要共識。
《韓聯社》指出，中國駐北韓大使在《勞動新聞》發表署名文章相當罕見，在美國加強美韓同盟之際，中國以紀念習近平訪朝2週年為契機，強調中朝溝通、鞏固中朝關係並維護韓半島和平，可能是出於在東北亞箝制美國、加強對北韓影響力的考慮。北韓領袖金正恩17日也曾在勞動黨第8屆三中全會上強調，為維護國家尊嚴和自主發展的利益，必須對美國做好「對話和對決」兩方面的準備。
報導最後也說，新冠疫情迫使北韓封閉邊境，加上國際制裁，北韓國內情況並不樂觀，中國在此時強調交流合作，也許有重啟2國貿易，紓解北韓經濟困難的打算。