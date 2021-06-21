美國北韓特使：期待平壤對會面的正面回應

（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）美國新任北韓特使金星容（Sung Kim，前譯金成）今天表示，美方仍在等待平壤當局對會面提議做出答覆，希望北韓領導人金正恩日前談話提及「對話」，代表將作出正面回應。
金星容這次訪韓是美國總統拜登上任後首次派遣特使與專責處理北韓核問題的南韓及日本代表面對面會談，今天上午與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）會談前作上述表示。
金星容在會談前致詞表示，金正恩日前談話提及「對話」及「對抗」值得關注，「無論是哪種，我們也都已經做好準備」；他也說，「我們仍在等待平壤就會面一事做出回應，希望金委員長提到『對話』，代表我們很快能收到正面答覆」。
金正恩日前在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議中，針對美國新政府對北韓政策要求做好對話和對抗兩方面準備，被認為暗示與美國重啟對話可能性。
金星容也再次強調，將會透過外交及對話，促成朝鮮半島完全非核化。
魯圭德則表示，南韓政府將透過與美國之間的商議與協調，持續為重啟對話發揮必要作用，希望藉此恢復兩韓，以及北韓與美國關係的良性循環。
金星容與魯圭德結束上午會談後，規劃與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕進行美日韓三方會談。(編輯：韋樞)1100621