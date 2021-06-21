實驗室洩毒論成禁忌　法媒：科學期刊恐淪北京有用的白痴

先前新冠肺炎病毒可能源自中國武漢病毒研究所的假設宛如是禁忌話題， 但近期又再度被拿出來討論，更成為關注焦點。法國《世界報》記者傅卡（Stephane Foucart）撰文報導，將矛頭指向歐美著名科學期刊，指出科學期刊不公平對待實驗室外洩病毒假說，更淪為變成北京當局「有用的白痴」。





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根據法國廣播電台（RFI）報導，傅卡在「新冠病毒與對北京有用的白痴」一文中指出，有關於病毒源自武漢病毒研究所的假說過去在公共輿論空間幾乎消失，但現在卻強而有力的捲土重來，並帶著目前從未有過的合法性，甚至還讓部分人士誤以為一切都有了定論：新冠病毒很不幸的就是出自於武漢病毒研究所的一場事故。





讓輿論進行大轉彎的是《科學》（Science）期刊5月13日刊登的一篇18名科學家聯名文章，內容強調直到掌握足夠證據之前，都必須要嚴肅對待所有涉及自然傳播以及研究所外洩的可能性。傅卡質疑「病毒自然傳播」在這一年多來，已經形成科學共識，但現在卻降格成為普通的假設。而這樣的轉變也凸顯了《科學》、《自然》（Nature）、《刺胳針》（Lancet）等知名科學期刊擁有極大影響力。可以框定、限制科學討論，可以提出某些問題，同時關上另外一些問題的討論大門。





先前一名記者比雷爾（Ian Birrell）曾在新聞網站UnHerd上提出質疑，科學討論應抱持開放性討論，但是知名科學期刊在沒有掌握堅實可信的證據之前，就為「病毒源於自然」假說保留了巨大篇幅，是否也因此充當了北京當局「有用的白痴」。而另外一方面，「實驗室洩毒論」在科學期刊刊出聯名文章之前，一直被「系統性摒棄」。





傅卡指出討論不對稱的情形非常嚴重，有27名科學家去年2月19日在刺胳針上發出連署聲明，強烈譴責病毒從實驗室外洩的假說，從此實驗室洩毒論就成為討論禁忌。有科學家批評這樣的聲明是錯誤的，因為這就像在指導科學界應該或不應該提出什麼樣的問題，而這與科學研究的精神背道而馳。





不僅如此，非政府組織「美國知情權」（USRTK）根據美國資訊自由法獲得的電子郵件證明，《刺胳針》那篇聲明的主要執筆人是生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）總裁達斯札克（Peter Daszak），而該聯盟同時也是武漢病毒研究所蝙蝠病毒研究的資助單位。但達斯札克在聲明當中，並未將自己列為第一作者，還把自己的名字排序往後放，聲明中也為提起與中方是否有任何利益牽捨，也讓人質疑這份聲明明顯存在問題，但《刺胳針》一直沒有予以澄清。





傅卡認為，在發表研究結果之前，科學期刊應該要了解科學家聲明或研究是否有利益牽扯其中，而科學家發生是否影響某些研究成果的決定也是必要考量。若是沒有對實驗室洩毒論提出問題討論，科學期刊形同協助中國政權常態化，更有可能因此淪為北京當局的「有用白痴」。









