批北市府慢3週廣篩北農　吳思瑤嘆：早知如此何必當初

台北農產運銷公司爆發群聚感染事件，各界擔憂稍微趨穩的疫情恐再延燒。對此，民進黨立委吳思瑤今（21）日批評台北市政府「早知如此，何必當初」，認為北市府廣篩不篩、匡列不實、應變不做才導致疫情爆發，期盼指揮中心前進指揮所指揮官王必勝能夠進駐北農，中央、地方合作度過此波疫情。

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北農群聚感染已有47人確診，台北市政府今日下午將在北農設立快篩站，另預計22日會讓500名員工打完疫苗，中央也同意北市使用熱區增配的10％疫苗支應。另有消息指出，3週前中央就曾要求北農盡速廣篩，但北市府卻沒有執行，且現今北農群聚案擴大，卻只匡列了居住在台北市的人，各界擔憂恐成大破口。

吳思瑤今日中午透過臉書表示，早知如此，何必當初，期盼中央介入，指派王必勝協助北市成立北農前進指揮所，一起協力化險為夷。

吳思瑤抨擊，中央三週前即要求北市府對北農熱點進行全面廣篩，北市卻沒有做；正確匡列隔離對象是防堵疫情的ABC，但市府只小規模針對北市人員予以匡列，讓眾多外縣市的接觸者成了漏網之魚；且北農供貨攸關大台北700萬人口之需，縱使無法全面強制停業，也應進行人員分流、動線調整、時段區隔的部署，北市府也繳了白卷。

吳思瑤說，這一次，拜託北市府好好跟中央合作，同調進行補破網，中央地方一起來，努力化險為夷。

民進黨立委鄭運鵬也說，王必勝已私下過去勘查，若北市府願接受中央支援，民進黨團也會樂見中央地方的合作。