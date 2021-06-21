COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

批北市府慢3週廣篩北農　吳思瑤嘆：早知如此何必當初

▲民進黨立委吳思瑤抨擊北市府應變不佳，導致北農疫情擴散。（圖／資料照）
▲民進黨立委吳思瑤抨擊北市府應變不佳，導致北農疫情擴散。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-21 13:07:37

台北農產運銷公司爆發群聚感染事件，各界擔憂稍微趨穩的疫情恐再延燒。對此，民進黨立委吳思瑤今（21）日批評台北市政府「早知如此，何必當初」，認為北市府廣篩不篩、匡列不實、應變不做才導致疫情爆發，期盼指揮中心前進指揮所指揮官王必勝能夠進駐北農，中央、地方合作度過此波疫情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北農群聚感染已有47人確診，台北市政府今日下午將在北農設立快篩站，另預計22日會讓500名員工打完疫苗，中央也同意北市使用熱區增配的10％疫苗支應。另有消息指出，3週前中央就曾要求北農盡速廣篩，但北市府卻沒有執行，且現今北農群聚案擴大，卻只匡列了居住在台北市的人，各界擔憂恐成大破口。

吳思瑤今日中午透過臉書表示，早知如此，何必當初，期盼中央介入，指派王必勝協助北市成立北農前進指揮所，一起協力化險為夷。

吳思瑤抨擊，中央三週前即要求北市府對北農熱點進行全面廣篩，北市卻沒有做；正確匡列隔離對象是防堵疫情的ABC，但市府只小規模針對北市人員予以匡列，讓眾多外縣市的接觸者成了漏網之魚；且北農供貨攸關大台北700萬人口之需，縱使無法全面強制停業，也應進行人員分流、動線調整、時段區隔的部署，北市府也繳了白卷。

吳思瑤說，這一次，拜託北市府好好跟中央合作，同調進行補破網，中央地方一起來，努力化險為夷。

民進黨立委鄭運鵬也說，王必勝已私下過去勘查，若北市府願接受中央支援，民進黨團也會樂見中央地方的合作。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
73.87%26.13%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.95%54.05%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
66.58%33.42%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀