駐港官員被迫撤離　藍籲透過談判或第三方斡旋解決

（中央社記者郭建伸台北21日電）台灣駐香港辦公室7名人員因未獲簽證返台。國民黨今天表示，台港關係、兩岸關係倒退，將對台人赴港與台港經貿交流產生不良影響，呼籲民進黨政府與港府珍惜得來不易成果，透過談判或第三方斡旋解決問題。





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因港府不發給簽證，台灣駐港人員無法赴任及續留，20日有7人返台，只剩一名7月簽證才到期的經濟部駐港代表。陸委會昨天指出，因港府屢次對台香港辦事處人員簽證設置不合理政治條件，要求簽署「一中承諾書」，導致台方派駐人員無法續留及赴任，自21日起調整香港辦事處業務辦理方式。





國民黨今天透過新聞稿表示，台港交流易退難進，勿輕言毀棄。在港英政府時期，中華民國駐香港機構是以「中華旅行社」名義運作，2011年7月前總統馬英九執政時，兩岸關係與台港關係和緩且具基本互信，才成立「台北經濟文化辦事處」，比照外國駐港人員待遇安排，且可依業務需要直接與港府相關部門連繫，實屬難能可貴。





國民黨指出，香港過去一向專注經濟角色，作為兩岸三地的緩衝、商業交流重地，與台灣關係良好，而台灣駐港官員活動也與兩岸政治無關，現港府因政治理由不核發台灣官員簽證，傷害台港雙方長期以來的良好關係，也損及香港在兩岸三地原本擁有的特殊地位，令人遺憾。





國民黨表示，要求台灣官員於原本的港簽文件外多加政治承諾並無必要。民進黨及其政府近年有無插手香港內部事務，外界自有論斷，港府不必在台灣官員簽證手續刻意凸顯「一中原則」，台港雙方官員應有公平互惠待遇。





國民黨說，之前承諾會「維持現狀」的總統蔡英文有不能迴避的責任，雖然中共當局在「一中原則」上強逼台灣駐港官員表態，不利兩岸彈性處理、暫時擱置敏感爭議的過往實踐，但純就台港關係而言，民進黨政府顯然和港府同樣都無法彈性處理「一中」問題，嚴重影響雙方民眾權益。





國民黨表示，民進黨政府必須捫心自問，拋開比「一中原則」更具彈性的「九二共識」，又無法如願在兩岸關係建立有效的互動及法律模式，實務上已見兩岸關係快速惡化、駐港辦運作被迫調整、香港與澳門駐台辦事處暫停運作，這樣弊大於利的結果，負責任的執政者應該勇敢調整現有政策。（編輯：謝佳珍）1100621



