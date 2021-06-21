驚險守萬七！台股終場跌255點 電子壓盤、宅經濟超喜氣
美國市場擔憂聯準會要提前升息，上週五（18日）美股走跌，台北股市今（21）日也開低走低，盤中最低下殺近300點，來到17023點，終場跌255.56點，跌幅1.4%，收在17062點，成交金額5106億元。電子族群壓盤，但航運與宅經濟概念股紅通通。
記者許家禎／台北報導
2021-06-21 13:45:51
權值股台積電受到ADR跌2.8%影響，今日摜破月季線，終場跌20元，跌幅3%以上，來到583點。其他電子股也不好過，鴻海、聯發科、南亞科、國巨、日月光都跌超過2到5%。
但宅經濟持續夯，民眾網購頻繁，部分相關物流、電商、造紙個股一片喜氣，嘉里大榮、士紙、榮運、東森、宅配通都攻上漲停。另外，航運股也相對強勢，包括台船、新興、裕民、榮運、志信、中航、中櫃、萬海、台航、長榮航都亮燈漲停，華航也逼近漲停。
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