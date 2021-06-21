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驚險守萬七！台股終場跌255點　電子壓盤、宅經濟超喜氣

▲北股市今（21）日也開低走低，盤中最低下殺近300點，來到17023點，終場跌255.56點，跌幅1.4%，收在17062點，成交金額5106億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲北股市今（21）日也開低走低，盤中最低下殺近300點，來到17023點，終場跌255.56點，跌幅1.4%，收在17062點，成交金額5106億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-21 13:45:51

美國市場擔憂聯準會要提前升息，上週五（18日）美股走跌，台北股市今（21）日也開低走低，盤中最低下殺近300點，來到17023點，終場跌255.56點，跌幅1.4%，收在17062點，成交金額5106億元。電子族群壓盤，但航運與宅經濟概念股紅通通。

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權值股台積電受到ADR跌2.8%影響，今日摜破月季線，終場跌20元，跌幅3%以上，來到583點。其他電子股也不好過，鴻海、聯發科、南亞科、國巨、日月光都跌超過2到5%。

但宅經濟持續夯，民眾網購頻繁，部分相關物流、電商、造紙個股一片喜氣，嘉里大榮、士紙、榮運、東森、宅配通都攻上漲停。另外，航運股也相對強勢，包括台船、新興、裕民、榮運、志信、中航、中櫃、萬海、台航、長榮航都亮燈漲停，華航也逼近漲停。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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