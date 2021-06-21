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貝佐斯下個月展開太空旅行　逾5.4萬人連署要他別回地球

▲全球首富貝佐斯日前宣布要在7月20日時參與太空旅行。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球首富貝佐斯日前宣布要在7月20日時參與太空旅行。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-21 13:47:06｜2021-06-21 13:48:18

全球首富傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）日前宣布，將在7月20日與弟弟馬克貝佐斯（Mark Bezos）成為藍色起源（Blue Origin）太空旅行的首批旅客，搭乘新雪帕德火箭（New Shepard）登上太空。但沒想到貝佐斯在做太空夢，地球上卻有4.2萬人連署要他上太空後就不要回來，理由竟然是「億萬富翁不應該存在」。

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綜合外媒報導，貝佐斯6月初在Instagram上宣布，將在7月20日和弟弟馬克貝佐斯，一起參加自家太空探索公司藍色起源的第一趟載客上太空旅程。整趟旅程為11分鐘，這一趟旅程不會載滿，僅貝佐斯以及他的弟弟，和以2800萬美元（約台幣7.85億元）奪下太空旅行之位的得標者一同參與。

不過在貝佐斯宣布太空之旅過後，地球上有上萬人發起請願希望貝佐斯不要回到地球。

有網友在連署網站change.org發起了「不准貝佐斯回到地球」的請願活動，目前已經有超過3萬5千人連署。另外還有一項名為「不准貝佐斯重返地球」的請願，也已經有超過1萬9千萬人連署。

▲在貝佐斯公布太空旅行之後，網路上就出現請願活動，要貝佐斯不要回到地球。（圖／翻攝自change.org網站）
▲在貝佐斯公布太空旅行之後，網路上就出現請願活動，要貝佐斯不要回到地球。（圖／翻攝自change.org網站）
 

網友連署理由包括「億萬富翁不應該存在，不論是在地球或是宇宙上，但如果他們決定後者，那他們應該留在那裡」，指出「回到地球是特權，不是權利」、「地球不需要傑夫、比爾（蓋茲）、伊隆（馬斯克）等人及其他這類億萬富翁」。

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