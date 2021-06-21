陸軍化學兵進駐清消　亞東醫院：七月恢復週六門診

「國軍攜手抗疫，維護國人健康！」陸軍第六軍團33化學兵群於20日清晨前往亞東醫院的加護病房與急診戶外區清消，為防疫下半場預作準備；亞東醫院表示，為提供民眾日常醫療的需求，將於七月份起恢復週六的門診。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-21 14:41:07
陸軍第六軍團33化學兵群在20日清晨6點半就派遣消毒兵力至亞東醫院，化學官兵完成人員、機具的檢備後，穿著全套防護裝備，背上氣霧消毒器，由上士班長帶領三位化學兵，一同進入亞東醫院5C加護病房進行地毯式的清消；除護理站、公共區域等，尤其加強病房內的床底與床沿，地毯式仔細噴灑消毒，確保防疫安全無虞。
亞東醫院過去一個月院內積極進行病房的整建及人力整配，COVID-19專責加護病床擴至58床，收治全國11%的重症患者，專責一般病床擴至145床，收治全國9%確診病人；隨著國內疫情逐漸趨緩，自6月10 日起病房收治的人數減少，為維持抗疫的能量，將進行病房重建及醫護人力修整，非常謝謝陸軍化學兵協助將清空的病房區，與使用密集的急診戶外區進行高規格清消。
亞東醫院指出，為提供民眾日常醫療需求，將於七月份起恢復週六的門診，但防疫工作仍不能懈怠，將維持完整的防疫政策；因此，如進入住院與檢查前，須進行抗原快篩等完善規範，讓有醫療需求的民眾，可在安全無虞的就診環境，接受醫療服務，守護你、我的健康。
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