《港蘋》申請解凍部份資產以發薪水 保安局︰會依法處理
香港警方17日以涉嫌違反《港區國安法》中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」為由，拘捕壹傳媒和香港《蘋果日報》5名高層，保安局並凍結了《蘋果日報》相關的3間公司資產。黎智英的助手兼顧問Mark Simon接受《路透社》訪問時透露，由於現金流受阻，恐怕只夠支撐數週，《蘋果日報》恐將被迫關閉。香港媒體報導，壹傳媒今(21日)去信保安局申請解凍部份資產，以支付員工薪酬，保安局局長則表示會依法處理。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-21 14:43:04
綜合港媒報導，香港保安局局長李家超先前引用國安法，凍結3間與《蘋果日報》相關公司，合計共1800萬港元的資產，香港本地銀行和任何人，也被勒令、警告不得處理該3間公司被凍結之資產，不得協助《蘋果日報》，否則可能會因觸犯國安法而被判刑。
港媒消息指出，資產被凍結後，可能衍伸出員工支薪等問題，壹傳媒董事會今天開會決定未來去向，並表示會致信保安局，申請解凍部份資產以支付員工薪酬，但也坦言對結果並不樂觀。
對此保安局的回覆是，危害國家安全是嚴重罪行，一定會依法處理，針對的是犯罪行為，並按需要和法律的規定，運用凍結罪行相關財產的權力。由於有關案件已進入法律程序，所以不就事件細節評論，有關已凍結的財產的申請，保安局局長將依法處理。