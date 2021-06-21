中央授權永齡、台積電洽購BNT　高達9成民眾贊同

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，對此，有高達83.84％的民眾接受這個做法，認為上海復星擁有BNT疫苗大中華區代理權，且貨也從德國出沒有問題。但也有13.64％的民眾持有反對意見，不接受透過上海復星購買，認為程序上可能有漏洞。
在中央開放民間單位購買前，郭台銘決定購買疫苗捐贈與政府後，並火速在6月1日依主管機關要求送件，但頻頻遭到卡關，讓郭台銘數度發布聲明，指控有各種看不見的力量對疫苗採購技術性拖延。
民調顯示，有77.81%的民眾認為，鴻海採購的BNT沒有經過任何代工卻被頻遭卡關，一定與政治性、意識形態有關﹔但也有20.6％的民眾採取保守態度，認為疫苗雖然有急迫需要，但安全有效更重要，這都是採購的既定程序。
面對中央開放民間單位協助爭取疫苗，有高達9成（89.9％）民眾贊同中央宣布開放相關熱心企業、機構協助爭取疫苗，認為早就應該開放，這時候不該分政府民間，只要依循正當管道能進口都好。不過也有8.21％的少數民眾不認同，覺得還是統一由政府接洽比較可靠。
最後，假如永齡基金會、台積電成功進口BNT疫苗，有88.81％的民眾願意施打，強調要將社會免疫力建構起來不能再拖。但也有5.27％的民眾不想打BNT疫苗，怕會有嚴重副作用。另外，有6.62的民眾還無法下決定，仍在考慮中。