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中央授權永齡、台積電洽購BNT　高達9成民眾贊同

▲《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月18日到6月20日，針對中央開放台積電、永齡基金會代表鴻海，洽購BNT疫苗並捐贈一事做線上民調，結果顯示，高達9成民眾贊同中央做法。圖為BNT疫苗示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月18日到6月20日，針對中央開放台積電、永齡基金會代表鴻海，洽購BNT疫苗並捐贈一事做線上民調，結果顯示，高達9成民眾贊同中央做法。圖為BNT疫苗示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-21 16:47:21

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月18日到6月20日，針對中央開放台積電、永齡基金會代表鴻海，洽購BNT疫苗並捐贈一事做線上民調，結果顯示，高達9成民眾贊同中央做法。

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國內新冠疫情仍延燒，中央全力圍堵疫情外，同時也力拼疫苗採購，日前6月18日總統蔡英文與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音開三方會談，達成原廠製造、原廠包裝、直送台灣的共識，開放授權民間單位購買、捐贈疫苗。

不過，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，對此，有高達83.84％的民眾接受這個做法，認為上海復星擁有BNT疫苗大中華區代理權，且貨也從德國出沒有問題。但也有13.64％的民眾持有反對意見，不接受透過上海復星購買，認為程序上可能有漏洞。

在中央開放民間單位購買前，郭台銘決定購買疫苗捐贈與政府後，並火速在6月1日依主管機關要求送件，但頻頻遭到卡關，讓郭台銘數度發布聲明，指控有各種看不見的力量對疫苗採購技術性拖延。

民調顯示，有77.81%的民眾認為，鴻海採購的BNT沒有經過任何代工卻被頻遭卡關，一定與政治性、意識形態有關﹔但也有20.6％的民眾採取保守態度，認為疫苗雖然有急迫需要，但安全有效更重要，這都是採購的既定程序。

面對中央開放民間單位協助爭取疫苗，有高達9成（89.9％）民眾贊同中央宣布開放相關熱心企業、機構協助爭取疫苗，認為早就應該開放，這時候不該分政府民間，只要依循正當管道能進口都好。不過也有8.21％的少數民眾不認同，覺得還是統一由政府接洽比較可靠。

最後，假如永齡基金會、台積電成功進口BNT疫苗，有88.81％的民眾願意施打，強調要將社會免疫力建構起來不能再拖。但也有5.27％的民眾不想打BNT疫苗，怕會有嚴重副作用。另外，有6.62的民眾還無法下決定，仍在考慮中。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.1%22.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.51%6.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
50.14%49.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.91%36.09%
2021-06-20-2021-06-23
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