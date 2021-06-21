廈門增1例台灣無症狀患者　入境4天才確診

新冠肺炎（COVID-19）疫情不止，中國近日傳出數起台灣輸入病例。中國福建省廈門市衛健委21日公布，新增1例從台灣境外移入的無症狀感染者。





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根據福建衛健委公告，20日0時至24時，廈門昨日新增1例澳洲境外輸入確診病例，以及台灣無症狀感染患者1例。福建省累計境外輸入確診病例356例，目前住院39例，無死亡病例。





廈門衛健委網站顯示，新增的這起台灣入境的李姓無症狀感染患者，6月16日搭乘航班B7511抵達廈門，入關後進行集中隔離醫學觀察，經過4天後，核酸檢測結果呈現陽性，經診斷之後確診俺染新冠肺炎。目前於市定點醫院進行隔離觀察，與他同航班旅客也已經進行隔離觀察措施。





中國近期通報數起台灣輸入病例，包括福建、上海、浙江等地都有發現，其中又以台灣旅客出入較為頻繁的福建與上海通報數量最多。光是18日，福建就通報了6起確診案例，其中廈門通報4例、漳州1例，以及1名無症狀感染者。



