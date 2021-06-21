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廈門增1例台灣無症狀患者　入境4天才確診

▲中國近日通報數起由台灣輸入的境外移入確診案例。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日通報數起由台灣輸入的境外移入確診案例。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-21 14:51:45｜2021-06-21 14:52:01

新冠肺炎（COVID-19）疫情不止，中國近日傳出數起台灣輸入病例。中國福建省廈門市衛健委21日公布，新增1例從台灣境外移入的無症狀感染者。

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根據福建衛健委公告，20日0時至24時，廈門昨日新增1例澳洲境外輸入確診病例，以及台灣無症狀感染患者1例。福建省累計境外輸入確診病例356例，目前住院39例，無死亡病例。

廈門衛健委網站顯示，新增的這起台灣入境的李姓無症狀感染患者，6月16日搭乘航班B7511抵達廈門，入關後進行集中隔離醫學觀察，經過4天後，核酸檢測結果呈現陽性，經診斷之後確診俺染新冠肺炎。目前於市定點醫院進行隔離觀察，與他同航班旅客也已經進行隔離觀察措施。

中國近期通報數起台灣輸入病例，包括福建、上海、浙江等地都有發現，其中又以台灣旅客出入較為頻繁的福建與上海通報數量最多。光是18日，福建就通報了6起確診案例，其中廈門通報4例、漳州1例，以及1名無症狀感染者。

▲中國福建省廈門市20日再度新增1例台灣輸入病例。（圖／翻攝自微博）
▲中國福建省廈門市20日再度新增1例台灣輸入病例。（圖／翻攝自微博）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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