冰沙不能無糖！奧客「偷留負評」嗆歧視 同行苦嘆習慣了
台灣手搖店林立，其琳瑯滿目的飲品在這個炎熱的夏天，讓許多民眾每天都來上一杯。近日，就有網友去購買手搖時，遇到一名奧客堅持要喝「楊枝甘露無糖」，而店員則不斷解釋「最低只能做到微糖」，雖然奧客最後還是點了「楊枝甘露微糖」，但被他發現對方上網留負評，甚至嗆店家「歧視無糖主義者」，讓他看了相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-06-21 16:33:52
原PO在《Dcard》表示，他到家裡附近的超商取貨，回家時順便去手搖店買飲料，正好遇到一位奧客在跟店員起爭執，原來是因為奧客要求「楊枝甘露做無糖」，但店員卻解釋「冰沙要有一點糖才能攪拌，最低只能做到微糖」。
奧客聽完仍堅持要喝無糖，「我之前就喝過無糖的啊」、「我飲料都喝無糖的，為什麼不能做無糖？」店員還很有耐心的說「最低只能做微糖，還是您要換其他可以做無糖的飲料？」結果那位奧客最後還是點了「楊枝甘露微糖」。
原PO回家後，發現那位奧客竟上網對店家留下負評，寫道「歧視無糖主義者，無糖者不推薦，跟店員說要無糖卻死一定要加糖，生意太好不差你一位」，讓他看了十分無言，也忍不住說「怎麼什麼人都有…」。
貼文曝光後，許多飲料店員工也紛紛抱怨，「就真的有些飲料不能調整糖和冰，有事嗎」、「奧客SOP：以前可以，為什麼現在不行？」、「身為飲料店店員，真的遇過很多這種人，習以為常了」、「還遇過冰沙要去冰的客人」、「不放糖的話冰沙很難成形，不然就是倒不太出來，沒辦法綿密」、「真的很多這種客人」、「以前做過飲料店，真的太多奇葩客人」。（編輯：許智超）