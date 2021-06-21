名家論壇》單厚之／疫苗及時雨　背後藏美中政治角力

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗昨天抵台，蔡英文總統在直播中說「部分緩解了燃眉之急」。莫德納疫苗的口碑比日本捐贈的AZ來得好得多、數量也是日本捐贈的124萬劑的2倍，來自美國的及時雨，解的不僅是疫情的燃眉之急，更是政治的燃眉之急。





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250劑莫德納來台，AIT處長酈英傑說「體現美國對台灣的承諾」、台灣是美國真正的朋友；蔡英文總統說是「患難見真情」，即便是藍營政治人物也有不少在臉書發文感謝美國迅速伸出援手，「見證台美情誼」。但有些媒體說美國是「來報恩的」，就真的是太自我膨脹了。





台灣目前到手的疫苗，美、日兩國扮演的關鍵的角色。6月4日之前，台灣自主取得的疫苗只有72萬劑，日本捐贈的124萬劑AZ，遠超過台灣原有疫苗的總和；連同日本捐贈疫苗在內，台灣到19日的疫苗總數是235萬劑，美國20日捐的疫苗，又讓台灣疫苗數翻倍。





還記得酈英傑在5月26日記者會上曾說，台灣確診人數仍算低，也不願承諾捐贈疫苗，被台北市長柯文哲回嗆「萊豬也吃了，軍火也買了」；6月6日，3名美國參議員旋風訪台3小時，宣布捐贈75萬劑疫苗；到了昨天數量又增為250萬劑。





美國對台灣疫苗的承諾跟支援不斷加碼，反應的其實是在拜登政府的眼中，蔡政府的政治危機有多大。顯然，在過去將近一個月的時間裡，美國認為蔡政府的政治危機，已經到了不得不出重手了的地步，所以才給了一個讓韓國民眾都吃味、覺得不公平的數量。





過去幾天，台灣的疫苗問題驚奇不斷。郭台銘在6月18日以強硬的語氣發表了8點聲明，不僅要求政府授權、要求會見蔡總統，郭台銘的發言人劉宥彤還暗示指揮中心拖延、背後有民進黨內勢力阻撓。





若在往常，任何人以這麼高的姿態跟民進黨叫板，必然遭致綠營的強烈反擊，說是「假新聞」、「子虛烏有」，只是剛好而已。結果卻看到行政院發言人羅秉成迅速舉行記者會，完全同意郭台銘的要求，正式發函授權台積電跟永齡基金會代表政府向原廠採購，蔡總統也隨即於下午接見郭台銘跟台積電董事長劉德音。然後陳時中就吞回自己當初說的「原廠洽購」，改口說「沒要繞過代理商」。





對於這段過程，媒體多半解讀為蔡政府拉台積電淡化、稀釋郭董的角色，但現在回顧這段過程，其實更像是郭董跟民進黨政府合唱的一齣戲。





台灣採購BNT疫苗幾經波折，從東洋破局、雅各臣破局，沈富雄所說20幾路人馬穿梭，再到郭台銘出馬，其中的法律問題、政治盤算、各方角力，早就一清二楚，盤算了不知道多少回。只要台灣想買BNT，就繞不過上海復興，就難逃「認知作戰」的疑慮。問題只在於，民進黨政府什麼時候願意放，誰又是合適的中間人而已。





郭董跳出來捐500萬劑，沒有北京的善意，是絕對不可能成局。而府院高調開綠燈，願意讓郭董成局，顯然也是疫苗造成的民怨，遠遠超過民進黨可以控制的範圍，不得不接受對岸的善意。





而在民進黨政府對郭董開綠燈之後，美國隔天就立刻捐了250萬劑莫德納，這兩者間即便沒有因果關係，也必然相互影響。如果沒有郭董的綠燈在前，美國的疫苗恐怕未必會來得這麼多、這麼快。





在藍綠陣營只看到美國對民進黨善意的背後，民進黨更像是玩了「傑出的一手」，讓美國不得不加碼對台灣的實質善意。不過，攸關台灣人民生命安全的疫苗，最終竟然成為美中角力的籌碼，未免還是有些難堪。











●作者：單厚之／資深媒體人





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