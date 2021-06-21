COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

正妹大學生太單純　深信組員「嘴對嘴做報告」能拿到學分

▲姜漢娜（左）劇中飾演不懂人間用語的大學生。（圖／姜漢娜IG）
▲姜漢娜（左）劇中飾演不懂人間用語的大學生。（圖／姜漢娜IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-21 17:16:51

韓劇《我的室友是九尾狐》以老哏「千年九尾狐」為題材，敘述狐狸與人類相遇到相愛的故事，並找來張基龍、惠利領銜主演，但2人被觀眾批評演技沒進步，導致收視率一度下滑，直到最新一集中，2人開虐的戀情好轉，收視率再回溫。其中，飾演另一隻狐狸的姜漢娜，過度單純加上不懂人間用語頻頻出錯，誤以為跟同學「嘴對嘴」就能得到學分，笑翻不少網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲姜漢娜劇中不斷鬧出笑話。（圖／tvN）
▲姜漢娜劇中不斷鬧出笑話。（圖／tvN）
劇中，姜漢娜跟張基龍同為「狐狸好朋友」，姜漢娜早對方一步修煉成人，以大學生身分「楊惠善」示人，但因為當狐狸太久，她不懂人間用語，頻頻鬧出笑話。某次張基龍說出「我怎麼可能會看上乳臭未乾的人類（韓文直譯：頭上的血還沒乾）」時，姜漢娜驚恐回應：「你到底對人家做了什麼？還讓她頭上出血？你打她了嗎？」後來才知道這是人間表達的用語之一。

姜漢娜鬧出的笑話不只一樁，她聽到同學要大家「全力以赴（韓文直譯：脫掉鞋子站出來）」，她不以為意在馬路上脫鞋，還傻問同學：「你為什麼不脫？」而最新一集中，她與同組的金度完打算亂做報告，金度完提議套好話「口徑一致（韓文直譯：嘴對嘴）」，屆時上台報告才不會出錯，這提議再度嚇傻姜漢娜，但為了學分，她說：「好吧，這攸關年輕人的人生大事，既然這麼重要，來吧！」結果金度完差點被姜漢娜強吻，姜漢娜才發現自己再度出糗。

該劇未開播前，觀眾就被張基龍、惠利營造出的「粉紅CP感」吸引，未料演出不受大眾肯定，收視率頻頻下滑，網友狠批「演技沒進步」拒看；直到最新一集中，2人終於確定彼此心意，收視率從上一集的3.1％回升至4.2％，故事漸漸白熱化。《我的室友是九尾狐》每周三、四在愛奇藝國際站更新。

▲男女主角張基龍（左）、惠利關係在下一集會大進展。（圖／tvN）
▲男女主角張基龍（左）、惠利關係在下一集會大進展。（圖／tvN）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.23%22.77%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.78%6.22%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.77%50.23%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.67%36.33%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀