正妹大學生太單純　深信組員「嘴對嘴做報告」能拿到學分

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劇中，姜漢娜跟張基龍同為「狐狸好朋友」，姜漢娜早對方一步修煉成人，以大學生身分「楊惠善」示人，但因為當狐狸太久，她不懂人間用語，頻頻鬧出笑話。某次張基龍說出「我怎麼可能會看上乳臭未乾的人類（韓文直譯：頭上的血還沒乾）」時，姜漢娜驚恐回應：「你到底對人家做了什麼？還讓她頭上出血？你打她了嗎？」後來才知道這是人間表達的用語之一。
姜漢娜鬧出的笑話不只一樁，她聽到同學要大家「全力以赴（韓文直譯：脫掉鞋子站出來）」，她不以為意在馬路上脫鞋，還傻問同學：「你為什麼不脫？」而最新一集中，她與同組的金度完打算亂做報告，金度完提議套好話「口徑一致（韓文直譯：嘴對嘴）」，屆時上台報告才不會出錯，這提議再度嚇傻姜漢娜，但為了學分，她說：「好吧，這攸關年輕人的人生大事，既然這麼重要，來吧！」結果金度完差點被姜漢娜強吻，姜漢娜才發現自己再度出糗。
該劇未開播前，觀眾就被張基龍、惠利營造出的「粉紅CP感」吸引，未料演出不受大眾肯定，收視率頻頻下滑，網友狠批「演技沒進步」拒看；直到最新一集中，2人終於確定彼此心意，收視率從上一集的3.1％回升至4.2％，故事漸漸白熱化。《我的室友是九尾狐》每周三、四在愛奇藝國際站更新。