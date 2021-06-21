防疫超前部署 中市七大批發市場人員列疫苗施打名單

臺中市防疫又有超前部署措施！由於北農爆發群聚感染，市長盧秀燕今天表示，基於食物供應影響民眾生活至深且鉅，絕對不能斷鏈，已向中央爭取將臺中市7大批發市場約1600名員工，優先列為疫苗施打名單對象。另台中市今（21）日新增2例本土確診，均為東區「自由小火鍋」家庭群聚，此波累計已有9人確診。





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