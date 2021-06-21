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防疫超前部署 中市七大批發市場人員列疫苗施打名單

▲自由小火鍋家庭群聚確診達9例，市長再次重申家庭防疫新生活四大規範。（圖／市府提供）
▲自由小火鍋家庭群聚確診達9例，市長再次重申家庭防疫新生活四大規範。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-21 17:22:48

臺中市防疫又有超前部署措施！由於北農爆發群聚感染，市長盧秀燕今天表示，基於食物供應影響民眾生活至深且鉅，絕對不能斷鏈，已向中央爭取將臺中市7大批發市場約1600名員工，優先列為疫苗施打名單對象。另台中市今（21）日新增2例本土確診，均為東區「自由小火鍋」家庭群聚，此波累計已有9人確診。

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市府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，北農爆發嚴重群聚感染，已有45人確診。由於大部份縣市都有大型批發市場，負責民生物資批發供應，對市民是非常重要食物鏈。台中有七大批發市場，雖然目前疫情穩定，但基於防範未然，避免北農事件發生，已向中央指揮中心請示，徵求同意將七大批發市場，總計約1600多人的承銷人、批發商及員工等，列入優先施打疫苗名單對象。

市長表示，施打疫苗並非確診後的治療藥物，卻能預防疫情。在全台疫情未緩解前，施打疫苗能保護所有工作人員避免染疫，導致批發市場停此運作。因為，批發市場一旦停止運作，農民的貨將無法銷售出去，將影響農友生計外，所有下游市場沒有貨源，也會影響到民生食物鏈，甚至導致市場缺貨物價上。盧市長認為茲事體大，且非單單台中市的問題，而是全國的事，為此特別拜託中央同意，也呼籲各縣市重視此一問題。

接著由衛生局長曾梓展說明「自由小火鍋」家庭感染案件，繼前日1名家族員工（案13994）確診，昨日新增6名家族親友確診，今日再增2名家族成員確診，此波群聚累計9人確診。

曾局長說明，今日新增案14127為案13994的8歲外甥女、國小二年級生，案14128為案13994的9歲外甥、案14127的哥哥、國小四年級生。兩人於全國疫情三級警戒後即在家學習，可傳染期無公共足跡史。6月17日兩人曾回外婆家，18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前兩人皆無症狀，相關接觸者均已匡列。

曾梓展說，火鍋店已停業，但因為另有經營網購，所以會再針對有接觸的廠商、顧客，根據實聯制資料通知相關人士採檢。因應這起群聚案，在國軍台中總醫院及大里仁愛醫院新增的快篩，104人都是陰性，希望這件群聚案能就此打住，不再擴大。

曾局長指出，雖然從這起東區小火鍋家庭群聚案的感染源還不明，但可再次發現台中主要傳染途徑為家庭群聚，呼籲市民切勿鬆懈，在家也要落實「家庭防疫新生活」，居家2人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.23%22.77%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.78%6.22%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.77%50.23%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.67%36.33%
2021-06-20-2021-06-23
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