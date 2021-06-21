綠盟暨醫師公會送愛心 捐贈正壓移動篩檢艙到竹縣

國內新冠肺炎疫情持續升溫，竹縣篩檢需求增加，台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全及中華民國醫師公會全聯會理事長、立法委員邱泰源共同捐贈一座「正壓篩檢艙」給新竹縣，由楊文科縣長及北榮新竹分院彭家勛院長代表接受。楊文科表示，這座防疫利器將由北榮新竹分院的醫護進駐，並視企業或鄉鎮的需求移動，將有效提昇新竹縣的快篩能量。





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楊文科說，感謝台灣綠色立委聯盟蘇嘉全理事長、醫師公會全聯會邱泰源理事長、正壓篩檢艙設計者彰化基督教醫院陳穆寬院長、台北101張學舜董事長，以及許多好朋友的大力奔走，將防疫利器引進新竹縣。疫情一刻不能大意，落實篩檢，找出病毒的傳播者及感染者，做有效的處理及防治。承蒙也佩服彰基陳院長，站在病人及鄉親的立場，設計出可以同時4個人進行採檢，且空氣只出不進的正壓篩檢艙，艙內各採檢室有滅菌燈、空氣清淨劑，造福醫護人員能夠在安全環境下、精神輕鬆的進行採檢工作。





台灣綠色立委聯盟蘇嘉全理事長表示，綠盟是各黨各派愛台灣的立委所組成的一個社會團體，我們推動了非常多元的社會服務工作。現在正值疫情嚴峻的時刻，我們立即優先協助比較偏遠的縣市，在邱泰源委員以及張學舜委員的爭取之下，考量新竹縣的幅員遼闊，楊縣長對彭院長非常有信心，結合我們北榮新竹分院、醫師公會，把「正壓篩檢艙」效能做到百分之百，為新竹縣的縣民做能量更多的醫療服務，保護我們人民生命的安全。





醫師立委邱泰源表示，感謝楊縣長對於縣政、縣民的關心，也非常感謝蘇嘉全院長(理事長)，結合許多醫界的前輩及力量，精進醫療環境及醫療法令。新竹縣疫情能夠控制得當，有賴於楊縣長及衛生局殷東成局長團隊非常重視醫療專業，與醫師公會長期互動非常好，全國縣市政府只要與醫師公會充分合作，防疫功能發揮極致。相信只要硬體再投入進來，配合愛心楊縣長以及陽光的彭院長領導的專業團隊，一定可以提供更好的篩檢服務，以及蘇院長(理事長)提議未來在疫苗接種的各種因應策略。另外，今日特別感謝我們服務處的好朋友，台灣省鐘錶眼鏡商業公會聯合會林振森理事長，捐贈1000個防護面罩給北榮新竹分院。





研發正壓篩檢艙的彰化基督教醫院陳穆寬院長表示，篩檢艙採用最新的正壓隔離採檢艙，讓氣體由外導入，現場空氣只出不進，艙內4個採檢室各自獨立，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作，艙內亦設有冷氣空調、消毒(空氣滅菌燈、過濾產生乾淨空氣)等設備，得以讓醫護人員工作時不需穿戴全副式厚重隔離衣(兔寶寶裝)，活動上能更加舒服、便利，提供執行採檢工作的醫護同仁，一個更安心、安全的篩檢環境。





北榮新竹分院彭家勛院長表示，在此代表醫院致上一鞠躬表達感謝與感動，謝謝大家對醫院的厚愛與鼎力協助。此座防疫利器正是社區篩檢站最重要的堡壘，既能夠確保快篩效能，也可讓4位醫護人員同時對不同採檢室內的個案執行採檢，可說是兼具提升篩檢量、保持個案零接觸及進而保障一線醫護人員的多重效益，為目前最高規格等級的篩檢利器，對新竹縣未來防疫工作，勢必大有助益，實為保障新竹縣全體縣民健康的一大福音。



