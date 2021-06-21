馬來西亞疫苗施打概況懶人包　接種率12.4％東南亞第三

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今年2月開始分三階段開打疫苗！第3階段採「風險區優先施打」
馬來西亞今年2月推動疫苗施打計畫，首相慕尤丁於2月24日施打第一劑Pfizer-BioNTech疫苗拉開全國疫苗施打序幕。由凱里·嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）領導的疫苗指揮單位「國家免疫計畫」（National Immunisation Programme）公布疫苗施打三階段：第一階段從2月開打到4月，優先為前線醫護人員施打，對象包括公私立醫院之醫護人員，再來則為一線必要工作者（essential workers）、國防人員和警衛人員施打。
其中，第一類的「一線必要工作者」種類多元，且如台灣也包括相關政府官員，如內閣部長、各州行整委員會人員、議會會員和立法委員，以及因公需出國訪察之公務人員；另外也包括全科醫生、執業醫師、醫學實驗室工作人員、各警政單位人員、社工、海關人員、衛生部約聘人員、洗腎中心工作人員和患有「共病症」的教師。
第二階段則從4月開打至8月，對象以尚未打完之醫護人員及第一階段資格者為優先，再來則為60歲以上長者、罹患慢性病如肥胖、糖尿病、心血管疾病、高血壓和殘障人士等高風險族群施打。第三階段從5月開始施打一直到明年2月，施打對象以18歲以上之國民與非國民為主，不過採取「風險區優先施打」原則，從疫情嚴峻之紅色警戒區開始施打、接著再分別施打黃色區與綠色區。
訂購6900萬劑疫苗到貨率僅10.8% 全國接種率12.4%
馬來西亞訂購之疫苗種類多元，截至6月11日，共訂購6900萬劑疫苗，包括4480萬劑Pfizer-BioNTech、1200萬劑的科興疫苗、1280萬劑的AZ疫苗。然而，疫苗到貨的速度卻出奇地緩慢，目前Pfizer-BioNTech僅到貨364萬劑、科興310萬劑、AZ疫苗82.8萬劑，總到貨率僅10.88%。
根據馬來西亞《The Edge》報導，截至6月19日，馬來西亞已發配之疫苗為567.5萬劑，目前完成兩劑接種之民眾為158.8萬人，接種一劑者則為249.7萬人，至少接種一劑之總人數來到408萬人，以總人口約3272萬人來說，目前接種率約為12.4%左右，為東南亞諸國中第三高。
此外，根據統計，目前馬來西亞已經預約但尚未接種者為1134萬人、尚未預約者則達1729萬人，超過全國人口半數。全國各地區施打率以首都吉隆坡最高，施打率達39%；其次為布城（putrajaya），施打率達29.3%。
盼8月提升施打率至每日40萬劑 為增加效率不開放選擇廠牌
馬來西亞官員指出，馬來西亞預計在7月取得1280萬劑疫苗，並在8月取得1440萬劑疫苗，儘管交貨情況仍須視供應商情況而定，但未來兩個月的施打率有望大幅提升。
馬來西亞近日也宣布，預計在今年7月將每日施打劑數提升至20萬劑，但這項目標在6月15日就已經達成，因此官方現在將目標訂為7月達到每日施打30萬劑，並在8月將施打劑量提升至每日40萬劑。馬來西亞年初預計在2022年2月達到全國80%接種目標，現在官員指出希望能在今年9月就達成。
目前，馬來西亞施打疫苗為全民免費，理論上包括移工、難民及外籍人士皆可免費施打，但由於馬來西亞針對移工及難民之防疫態度和政策時常反覆，因此實際情況恐與政策所宣示的有所出入。此外，馬來西亞不開放民眾選擇疫苗品牌，理由是將造成額外行政負擔並拖慢施打進度。
12歲至17歲開放施打輝瑞疫苗、第四階段私人企業施打開始
《海峽時報》報導，考慮到疫情嚴峻中央政府將允許各州政府自行採購疫苗，但購買的疫苗必須是獲得國家批准的疫苗，如輝瑞、科興和AZ疫苗。在馬來西亞13州中，目前包括經濟重鎮雪蘭莪州與東馬砂拉越州都已經獲准自行購買疫苗。
此外，馬來西亞本月16日展開「第四階段」疫苗施打，針對私人企業及員工提供工廠據點施打服務，其中電子產業、食品業、鋼鐵業、醫療器材行業、防疫用品生產商、石油及天然氣產業以及生產橡膠工廠將得到優先施打的服務。
馬來西亞目前僅18歲以上成人可以施打疫苗，不過馬來西亞藥品管理局（The Drug Control Authority）15日通過核准Pfizer-BioNTech疫苗用於12歲至17歲之兒童，預計將被納入國家第5階段疫苗施打，並於8月開始實施。
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