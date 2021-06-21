宅家就可完成！ 中市國中生免試入學分發24日線上報名
因應防疫需求，降低人群流動及群聚感染風險，今年台中市國中生免試入學分發報名在家就可完成。台中市教育局表示，學生只要在免試入學作業系統填好志願，由學生及父母簽名確認後，以電子檔案或傳真傳送到學校後，即完成初步報名程序。免試入學作業系統( https://ct.entry.edu.tw/ )志願選填開放時間為6月24日至30日12時止，請把握時間選填志願。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-21 17:36:51
教育局說明，學生可任採以下方式報名：一、學生填畢志願後，列印系統產出表單，由學生及父母簽名後，以電子檔案或傳真傳送到學校。二、學生若無印表機，可於空白紙手寫證明，並連同系統產出表單pdf檔及手寫證明拍照後，以電子方式傳送到學校。三、若無法以上開方式辦理，採到校辦理者，學校應提供必要協助，但各校須做好防疫措施。
有關各校向中投區免試入學委員會繳交報名資料及報名費部分，教育局指出，往年都是現場收取資料，今年考量防疫需求簡化程序，各校將報名表電子檔、報名總表、匯款證明或其他必要表件電子檔或核章掃描，以電子方式或寄送中投區免試入學委員會主辦學校台中家商即可。
教育局長楊振昇提醒，志願選填要考量自己的興趣適性選擇，儘量將50個志願數填滿，資料送出前，請學生及家長務必做好確認；各校收取報名費，也可以多元、彈性方式辦理，建議可從退費（如午餐費、輔導費等）扣款、各校代為墊支或請學生以匯款方式辦理，感謝中投區免試入學委員會協助規劃方案，也請各校配合辦理。