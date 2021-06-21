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疫情期間想買車？Luxgen【防疫賞車三部曲】有對策

▲ 疫情期間想買車？Luxgen【防疫賞車三部曲】有對策
▲ 疫情期間想買車？Luxgen【防疫賞車三部曲】有對策

2GameSome - 有車賞

2021-06-21 17:55:00

Luxgen 即日起於全台生活館同步啟動高規格賞車防疫措施-「Luxgen 防疫賞車三部曲」，包含：「VIP 封館賞車」、「專人到府賞車」、「線上視訊賞車」，消費者可透過官網線上預約。此外，車主回廠保修皆提供安心防疫服務，除了服務人員皆配戴口罩/量測體溫，營業場所全面消毒外，針對回廠車輛更提供免費的臭氧殺菌服務，帶給您最安心的用車防護。

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Luexgen 即日起提供【LUXGEN防疫賞車三部曲】防疫尊榮服務：

  • 賞車首部曲：【VIP封館賞車】
    1. 賞車前：展示車每日例行消毒，客戶到店後實聯制登記、全程配戴口罩並量測額溫、噴灑酒精手部消毒。
    2. 賞車中：展間全程保持淨空，維持適當安全社交距離。不提供點心飲食，若有需求則另提供未開封瓶裝水。
    3. 賞車後：立即進行車輛與環境消毒作業，針對車門把手、方向盤、座椅及內裝再次擦拭清潔，確保安全無虞。
    • 賞車二部曲：【專人到府賞車】
      1. 試乘前：試乘車每日例行清毒，客戶務必全程配戴口罩，試乘前需量測額溫、噴灑酒精手部消毒，方可開始進行試乘。
      2. 試乘中：試乘途中因車室為密閉空間，將會開啟所有車窗，同時開啟空調並調整為適當溫度。
      3. 試乘後：回到展間後立即進行車輛消毒作業，針對車門把手、方向盤、座椅及內裝加強擦拭清潔，確保安全無虞。
      • 賞車三部曲：【線上視訊賞車】
        1. 流程1：點擊官網【預約線上視訊賞車】按鈕。
        2. 流程2：填寫個人姓名/電話/所在的縣市/LINE ID。
        3. 流程3：預約完成24小時內，將有專人與您聯繫，依照您的賞車需求時段與您互加LINE好友進行線上視訊賞車。
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      民調中心

      您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

      政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
      同島一命，尊重中央專業
      77.23%22.77%
      2021-06-21-2021-06-24

      您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

      病毒不會等我們，讓願意的先打吧
      不打說不定可活久一點
      93.78%6.22%
      2021-06-21-2021-06-24

      您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

      否，相信台灣還是防疫模範
      是，沒有感受到中央超前部屬
      49.77%50.23%
      2021-06-20-2021-06-23

      您是否支持6/28後實施分區降級？

      支持，很多人都快活不下去了
      不支持，群聚很容易再爆發
      63.67%36.33%
      2021-06-20-2021-06-23
      你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

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