▲ 疫情期間想買車？Luxgen【防疫賞車三部曲】有對策

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Luexgen 即日起提供【LUXGEN防疫賞車三部曲】防疫尊榮服務：
- 賞車首部曲：【VIP封館賞車】
- 賞車前：展示車每日例行消毒，客戶到店後實聯制登記、全程配戴口罩並量測額溫、噴灑酒精手部消毒。
- 賞車中：展間全程保持淨空，維持適當安全社交距離。不提供點心飲食，若有需求則另提供未開封瓶裝水。
- 賞車後：立即進行車輛與環境消毒作業，針對車門把手、方向盤、座椅及內裝再次擦拭清潔，確保安全無虞。
- 賞車二部曲：【專人到府賞車】
- 試乘前：試乘車每日例行清毒，客戶務必全程配戴口罩，試乘前需量測額溫、噴灑酒精手部消毒，方可開始進行試乘。
- 試乘中：試乘途中因車室為密閉空間，將會開啟所有車窗，同時開啟空調並調整為適當溫度。
- 試乘後：回到展間後立即進行車輛消毒作業，針對車門把手、方向盤、座椅及內裝加強擦拭清潔，確保安全無虞。
- 賞車三部曲：【線上視訊賞車】
- 流程1：點擊官網【預約線上視訊賞車】按鈕。
- 流程2：填寫個人姓名/電話/所在的縣市/LINE ID。
- 流程3：預約完成24小時內，將有專人與您聯繫，依照您的賞車需求時段與您互加LINE好友進行線上視訊賞車。