30歲男接種AZ後引發血栓死亡 韓國首次承認與疫苗有關
新冠疫苗可能引發的副作用一直是各界關注的焦點，今（21）日韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，週三（16）、週五（18）預防接種受害調查組召開會議，認為有一例接種後不法反應與AZ（AstraZeneca）疫苗可能存在關聯，為韓國開打新冠疫苗以來，首次認定死因與疫苗相關的個案。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-21 17:59:54
《韓聯社》報導，預防接種受害調查組針對一名30多歲男子死亡案例進行調查，該男子於5月12日接種因為他人取消預約而剩下的AZ疫苗，接種9天後出現嚴重頭痛、嘔吐等症狀就醫，但症狀持續惡化，6月8日被轉往更大的上級醫院，確診血栓並血小板低下症候群（TTS），於週三（16）不治身亡。
早前AZ疫苗就被部分歐洲國家認為與血栓案例之間存在關聯，一些初步研究也認為，AZ疫苗產生新冠病毒抗原方式可能誘發血栓，研究開發AZ疫苗的英國，建議40歲以下的人口選擇AZ疫苗以外的替代方案；澳洲政府早前建議60歲以下人口不施打AZ疫苗。韓國考量到血栓風險，也在4月12日起縮30歲以上的族群接種AZ疫苗。
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