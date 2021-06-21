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30歲男接種AZ後引發血栓死亡　韓國首次承認與疫苗有關

▲韓國早前開始推動新冠疫苗接種，考量到血栓風險，AZ疫苗只提供給30歲以上的人接種。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國早前開始推動新冠疫苗接種，考量到血栓風險，AZ疫苗只提供給30歲以上的人接種。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-21 17:59:54

新冠疫苗可能引發的副作用一直是各界關注的焦點，今（21）日韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，週三（16）、週五（18）預防接種受害調查組召開會議，認為有一例接種後不法反應與AZ（AstraZeneca）疫苗可能存在關聯，為韓國開打新冠疫苗以來，首次認定死因與疫苗相關的個案。

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《韓聯社》報導，預防接種受害調查組針對一名30多歲男子死亡案例進行調查，該男子於5月12日接種因為他人取消預約而剩下的AZ疫苗，接種9天後出現嚴重頭痛、嘔吐等症狀就醫，但症狀持續惡化，6月8日被轉往更大的上級醫院，確診血栓並血小板低下症候群（TTS），於週三（16）不治身亡。

早前AZ疫苗就被部分歐洲國家認為與血栓案例之間存在關聯，一些初步研究也認為，AZ疫苗產生新冠病毒抗原方式可能誘發血栓，研究開發AZ疫苗的英國，建議40歲以下的人口選擇AZ疫苗以外的替代方案；澳洲政府早前建議60歲以下人口不施打AZ疫苗。韓國考量到血栓風險，也在4月12日起縮30歲以上的族群接種AZ疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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