房市／台中500至1000萬交易熱區集中在這

《大台中房市季報》顯示，台中買方購買住宅大樓，無論屋齡，均以總價500至1000萬之間的交易占比最高；地點方面，則以北屯的交易最熱絡。業者說明，北屯新推案以首購宅為主，坪數、總價符合多數購屋族負擔能力；值得注意的是，14期推案蓄勢待發，預計疫情後會有許多中大坪數產品進入市場，或許會為當地房市帶來一些變化。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-22 08:00:00
根據最新一期《大台中房市季報》，大樓不分新屋與中古屋，500至1000萬是最受消費者青睞、交易占比最高的總價區間；交易量部分，則以北屯區交易量最多，主要是受惠於捷運綠線在內的重大建設利多。進一步來看，500至1000萬不僅是全台中市交易占比最高的總價區間，也是北屯最受歡迎的總價區間。該報告也分析，北屯市場上的主力產品，無論新屋或中古屋，均以不含車位30至50坪為最大宗，其次為50至70坪。
對此，信義房屋文心中清店店長謝明哲指出，從總價區間、主力交易坪數等數據來看，都符合「首購型產品」的定義，這也是北屯近年推案的主力，造就當地交易量居高不墜。舉例來說，不含車位坪數30至50坪，以公設比35%來計算，室內實際坪數大約落在19.5至32.5坪，格局多是2房至3房，部分可以規劃3+1房；但若總價又要落在最多人能負擔的500至1000萬，以北屯目前價格來說，大約可買到新屋2房，或是中古屋3房。
但謝明哲也表示，過去北屯的產品別主要吸引首購、小資族群，但目前14期重劃區已有許多大型建商蓄勢待發，預計疫情過後陸續開始推案，由於該14期的土地價格不斷攀升，建商也多知名品牌，屆時將有不少中大坪數產品進入市場，可能讓過去北屯「首購宅」為主的印象有所變化。