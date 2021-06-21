傳統市場易成新冠病毒巢穴？！醫籲「買菜筆記」速戰速決勿逗留！

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黃軒醫師指出，香港因為日前SARS大爆區，早在2006年就開始重視並對傳統市場進行研究。對於新型冠狀病毒他們發現，有別於以往長期潛伏在傳統市場卻容易被迫中斷傳播的細菌、病毒，新冠病毒可快速的適應宿主的變化，演化出具有更高傳染性或致病性的病毒，這樣的先天優勢再加上傳統市場擁擠、人與人反覆接觸等對病毒有利條件下，便容易在人類進行傳播，當群聚感染上升後，人與人容易形成傳播鏈，R0值大於1時就會爆發大規模傳染。
日本也對新冠肺炎對傳統市場的影響進行研究，發現經傳統市場傳播給人的機率比一般高出2~34倍之多，顯示傳播力非常強大，而研究人員認為「無症狀感染」就是最主要被忽略的關鍵，大多數人都會繼續買菜，形成攤販傳給消費者，消費者再傳給攤販的情況，不斷的擴散下去，直到大爆發或有確診病例被發現。另也有一項研究發現，只有約4%的患者會去尋找醫療服務，這也讓病毒難以被發現。
防堵疫情各司其職，做好「買菜筆記」勿逗留！
黃軒醫師表示，第三階段警戒的狀態下，要減少病毒在傳統市場的傳播，政府、攤販、民眾都應做好防疫措施，才有助於防止病毒不斷擴散。
政府單位應實施採取分流機制等管制措施，若攤商做不到、無法配合，就應勒令停業，以防堵疫情擴散。攤販單位方面，應做好人流、時間管制，如民眾可依身分證號碼尾數前往市場，尾數奇數的民眾可在週三、五、日上市場採買，尾數為偶數的民眾可在週二、四、六採買，並且全民採實聯制，避免人多為患，已測日後有足跡可循。
在個人防疫方面，戴口罩、勿露出口鼻，並且保持社交安全距離、勤洗手、消毒等，這些都已是日常防疫的基本原則，更是必然的習慣，一個都不能少。不過除此之外也建議民眾，在買菜之前可先寫下自己要採買的菜，改掉逛市場、話家常的習慣，進菜市場後一次到位、一次買足、馬上離開，以減少傳染的風險。而現在網路發達，不少店家也都有宅配服務，民眾可透過線上購買、線上刷卡付款的方式進行採買，以減少傳染的機會。而不論是透過什麼樣的方式採買，結束後務必都要記得酒精消毒雙手，別把病毒帶回家，如此更能保障社區、家庭的安全。