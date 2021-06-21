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新北市今日（21日）共有38人感染，家戶感染23人（61%），其中10人已經在上一波被框列為居家隔離中，不會有傳播鏈的問題；13%來自職場，當中北農公布3人，交通服務業1人，公司有1人；至於醫院、診所共7人（18%）；至於不明感染源還有3人。新北市政府24小時完成疫調，依據本日確診案接觸者處置，共匡列接觸者108人，居家隔離58人。
阻絕於境外、管控於境內疫情能有效控制
侯友宜說，「阻絕於境外、管控於境內」非常重要。近期印度變種病毒來勢洶洶，傳播率強、感染力嚴重，如何再度強化及有效預防非常重要的事情。侯市長提到，無論是進來就篩或是集中隔離解隔離前再篩都是作戰的方式，都會尊重中央的決定。市長強調，一定要擋在境外，絕對不能有任何疏漏。
北農相關接觸足跡者儘速採檢阻斷疫情
因應北農事件，侯市長特別到新北果菜公司巡視。基於北農共同生活交易圈，新北果菜市場每日清消，今日利用市場休市全面強消毒。新北果菜市場前已進行篩檢，明日會派出快篩機動隊再次進行快篩，呼籲北農事件相關接觸足跡者，儘速採檢，或是明日到新北果菜公司一起來採檢，目前新北市有40處篩檢站，呼籲市民快去篩檢。
資料來源：健康醫療網 新北2市場大清消 侯友宜：北農相關接觸足跡，儘速採檢
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