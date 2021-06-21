為何年輕人染疫也容易猝死？重症醫揭４大關鍵！

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黃軒醫師表示，根據研究指出，美國在5月份開始，年齡50歲以下為住院的主要族群，約落在36%，接下來才是50歲~64歲的族群，約落在31%。研究人員發現，超過65歲的年長者住院比例逐漸減少。而在巴西也有相似的情況，自2020年12月至2021年3月，發現小於39歲的死亡率為年長者的2倍，而40歲和50歲的死亡率又各別為年長者的4倍和3倍。
為何年輕染疫也易猝死？重症醫指４大關鍵
越來越多專家開始探討、研究，沒有慢性病、小於50歲的年輕人為何成了主要病重、住院、甚至病逝的族群。黃軒醫師指出了４大關鍵。
英國變種病毒量超載
不論是美國或其他國家的學者，皆認為英國變種病毒的傳播率已增加了40~70%，而此病毒並不會侷限於年齡，不論是年長者或年輕人都會傳播。且不只傳播相當容易，更會讓人體體內帶有很高的病毒量，小於50歲者若感染這種變異病毒，也容易發展成重症。
免疫風暴
黃軒醫師也指出，美國西雅圖研究發現，新冠肺炎重症病患，除了容易出現民眾所知悉的「急性呼吸窘迫症候群」外，有33%的患者甚至還會發生心肌病變。
醫師解釋，肺部感染所產生的感染源、內生毒素，也可能通過肺靜脈到達心臟，造成心臟工作能力下降。而重症患者的敗血症會刺激人體免疫系統，釋放出大量的腫瘤壞死因子α(Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α)，此為一種促炎症細胞因子，一般而言由全身各組織的巨噬細胞所產生。具有細胞毒性風暴以及散佈性的休克現象，將會使得心血管系統功能出現障礙，心肌功能障礙正是敗血症中常被發現的「心臟猝死」。
快樂缺氧猝死
黃軒醫師表示，近日陸續傳出染疫患者猝死在家中，引起民眾所關注的快樂缺氧也是關鍵之一。患者往往在不自覺的情況下血氧濃度越來越低，且下降速度非常快，發現症狀欲就醫為時已晚，甚至根本沒意識到自己即將過世，這棘手的問題不論是無症狀患者、輕症患者都有可能帶來死亡。
基因缺損易猝死
不少研究指出，新冠肺炎容易猝死的案例與基因有關。一個跨28國的新冠肺炎的患者死亡基因分析顯示，患者體內有ORF1ab 4715L and S 蛋白614G 變異基因與高死亡感染有顯著的關聯。
另一方面，荷蘭也有研究發現染疫的年輕人容易猝死與基因缺損息息相關。研究人員發現，那些身體健康、沒有肥胖、沒有任何慢性疾病的患者，自身體內及母親體內都有X染色體TLR7的異常現象。此族群如遇新冠病毒重症引發敗血症，將無法刺激人體免疫系統與之抗衡，自然很快就會敗下陣來，導致容易猝死。
年輕、無病史易忽略，醫：任何人都應提高警覺！
黃軒醫師表示，年輕、無任何病史是民眾非常容易忽略的一群人，加上病毒超載、細胞風暴、隱形缺氧、基因缺陷等問題，年輕人的猝死機率恐怕有別於大眾所想像。提醒民眾不論是年輕或年長者，都應戴口罩、勤洗手、勤消毒做好防疫，時時留意自身狀況，染疫者更應注意自己的症狀、血氧濃度的變化等，以策安全。