自助餐便當店設置紙餐具回收設施　10月上路

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環保署官員告訴中央社記者，應設置紙餐具回收設施的列管業者約3500家，截至目前為止，已有3300家左右完成設置，剩餘約200家仍會請各地方政府督導改善；若正式實施後仍違規者，可處6萬元至30萬元罰鍰。
相關規範包含，只要內用有提供座位供消費者現場食用以紙餐具（包含）盛裝餐點販售的自助餐店及便當店，須裝設供紙餐具回收所用的資源回收設施、採取必要回收宣導及交付回收對象回收，以改善紙餐具分類回收情形。
環保署表示，法規實施後，業者應備有具分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，並於設施明顯處標示「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，圖樣與文字應保持完整，並清楚可見；營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收。
環保署說，業者最後須將經分類、堆疊的紙餐具交付可回收紙餐具的回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄，以減少廢棄物產生，並增加回收處理效能及價值。
環保署提到，考量疫情，業者需有充分時間因應法規訂定，以調整相關設施，因此將公告生效（實施）日期由原訂今年7月1日延長至10月1日；若無設置紙餐具回收機制的業者，也可主動將內用紙餐具改為重複清洗的環保餐具，或鼓勵民眾自備環保餐具提供優惠措施，響應環保新生活。（編輯：管中維）1100621