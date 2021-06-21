葉家妤激瘦10公斤　老公求歡「重返熱戀期」

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葉家妤戲中是還債歌女，角色「為家庭付出」這點勾起她的共鳴，她和妹妹白家綺從小背爸爸2000萬債務，30歲那年才開始有自己的存款，認為自己的人生經歷對角色很有幫助，其實這個角色第一人選是白家綺，因為她懷孕改由葉家妤救火，葉家妤說：「我拍《父與子》時懷孕弄出人命，我妹妹神救援，這次就覺得我報恩的時候到了。」受訪一半白家綺驚喜上線，落淚說當初因為姊姊的好人緣，在演藝圈之路都非常幸運，受到很多人照顧，這一次姊姊復出接了這麼大的任務，相信她會做得很好，葉家妤聽了也淚崩，姊妹倆哭成一團。
葉家妤透露婆婆身體不好無法幫忙帶小孩，媽媽幫白家綺照顧新生兒也分身乏術，她和陳宇風約定好，家中有一個人接戲，另一個人就要在家照顧女兒，所以這次復出，陳宇風是最大神隊友，「我老公給我看到以前沒看過的一面，他現在很有擔當，可以熬湯做蛋包飯，表現很好，是他讓我知道原來我不用自己扛，出來才發現拍戲好辛苦，我就罵他：『都是你啦，把我寵壞了。』」她也笑說，當初拍定情作《父與子》時又瘦又漂亮，以為陳宇風貪圖美色才娶她，沒想到這七年她經歷臉爛、暴肥，老公一樣對她「性」致勃勃，「我覺得老公對我是真愛」。
潘柏希連拍兩檔8點檔連續劇，從《多情城市》的劉加烈到《黃金歲月》的李天寶，讓潘柏希表示角色轉換真的很難，因為劉加烈是眼睛失明，所以角色重疊3個月的時間，他笑說當時拍攝眼睛都會習慣看別的地方，用耳朵去聽別人說話，被導演糾正，不知情的葉家妤還笑說「當下覺得潘柏希演得好傳神」，把害羞的天寶演得很到位。而他拍《黃金歲月》其中一個原因是幫媽媽圓夢，因為媽媽很喜歡王中平，從小就陪媽媽看王中平演的戲，還會買專輯來收藏，這一次媽媽知道他演王中平的兒子，第一次主動說等疫情過去要來台北探班。
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