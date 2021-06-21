上海復星卡台購買BNT？蔡英文自曝底線是「基本尊重」
蔡英文今（21）日晚間接受媒體視訊訪問時表示，在上週五與台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘會面，討論購買BNT疫苗事宜時，已有原廠製造、原廠直送、原廠包裝等共識，但她也坦言最難的關卡是在政府的緊急授權（EUA），目前法律團隊正在討論怎麼解決。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-21 19:18:49｜2021-06-21 19:20:12
蔡英文今晚接受媒體視訊訪問時表示，政府用盡所有方法跟管道，希望拿到更多疫苗，任何廠牌都願意接洽，但疫苗跟工業產品不同，市場上販售的疫苗都需要疫苗使用國的政府簽約，給予緊急授權、取得免責，這也是為什麼大藥廠都只跟政府往來的原因。
蔡英文指出BNT在亞洲有代理商（上海復星），這是其他廠牌沒有的問題，所以在取得疫苗時所牽涉的交易模式跟法規都會相對複雜，保留各種可能性，但她的立場很簡單，就是能夠讓台灣在最短時間內拿到最多疫苗、還要有基本的尊重。
蔡英文強調，她尊重代理商，但也希望代理商的存在，不要造成台灣取得疫苗的障礙，並指出企業購買BNT最困難的部份是在EUA授權，目前法律團隊在討論怎麼解決。
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