跟閨蜜應徵同公司！她驚「感覺變了」　過來人秒吐實情

受到本土疫情影響，全台灣皆進入三級警戒，這也讓不少公司被迫停業，員工生計受到衝擊。日前就有名女網友在上班族好友的推薦下進入了與她相同的公司就職，沒想到兩人關係卻在成為同事之後產生巨變，除了冷嘲熱諷外還會拿她自己的私事在工作場合開玩笑，文章曝光後掀起大批網友討論，更釣出過來人坦言「朋友真的不能當同事啦！」。

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原PO在社群論壇《Dcard》上分享這起經歷，她提到因為疫情關係自己在台北快吃完老本，恰好她的一名女性好友公司開了職缺，面試後也幸運的與好友同單位，「很特別的是單位就我跟朋友是女生，其他都是男同事，原本蠻怕生的，但好險還有朋友在比較不會怕」。

原PO接著提到，因為兩人住的近，朋友提出可以共乘的邀約，便開始搭她車上下班，而原PO負責買早餐，起先兩人相處融洽，在公司氣氛也和諧，不過某天開始原PO卻發現兩人之間的關係有些變化，「朋友突然態度大轉變，不是冷淡就是有聽到卻不回應，問怎麼了也沒說話」、「平時我都會買早餐給她，她也說我不吃早餐以後不用買我的」、「上班前傳給我訊息因為要接老公/婆婆等說不能載我，但從她跟別人聊天內容，聽到是沒有載人」。

▲有網友自己答應好友的邀約到了同單位工作，沒想到兩人感情卻因此生變。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

不僅如此，就連在工作場合好友也不留情面，「會請我處理的資料，現在反而是找其他單位同事幫忙」、「開始跟其他同事冷潮熱諷我做事不流利，講話說不出重點什麼的，還把我一些私事當成玩笑在說」，這就讓她有些心寒的表示「我是有做錯什麼嗎？我也沒有跟哪個同事走很近避免被誤會，工作也盡量不靠別人幫忙，有想過換工作，但已經有簽約要做滿一年，只能撐著」。

文章曝光後，不少過來人見狀也無奈表示「朋友真的當不了同事」，並舉出不少案例「覺得朋友一起共事風險很高，我男友也問過我要去他們公司嗎也是被我拒絕，我個人沒辦法接受跟男友或好友同公司，除非工作平常不會有往來，牽扯到利益都容易讓感情生變」、「朋友不能當同事啦！但我個人經驗在職場的同事進而成為朋友，都是很真的友誼」、「職場上真的很容易因為一些利益糾紛而起衝突或暗自互相不爽」。（編輯：楊智傑）