跟閨蜜應徵同公司！她驚「感覺變了」　過來人秒吐實情

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO接著提到，因為兩人住的近，朋友提出可以共乘的邀約，便開始搭她車上下班，而原PO負責買早餐，起先兩人相處融洽，在公司氣氛也和諧，不過某天開始原PO卻發現兩人之間的關係有些變化，「朋友突然態度大轉變，不是冷淡就是有聽到卻不回應，問怎麼了也沒說話」、「平時我都會買早餐給她，她也說我不吃早餐以後不用買我的」、「上班前傳給我訊息因為要接老公/婆婆等說不能載我，但從她跟別人聊天內容，聽到是沒有載人」。
不僅如此，就連在工作場合好友也不留情面，「會請我處理的資料，現在反而是找其他單位同事幫忙」、「開始跟其他同事冷潮熱諷我做事不流利，講話說不出重點什麼的，還把我一些私事當成玩笑在說」，這就讓她有些心寒的表示「我是有做錯什麼嗎？我也沒有跟哪個同事走很近避免被誤會，工作也盡量不靠別人幫忙，有想過換工作，但已經有簽約要做滿一年，只能撐著」。
文章曝光後，不少過來人見狀也無奈表示「朋友真的當不了同事」，並舉出不少案例「覺得朋友一起共事風險很高，我男友也問過我要去他們公司嗎也是被我拒絕，我個人沒辦法接受跟男友或好友同公司，除非工作平常不會有往來，牽扯到利益都容易讓感情生變」、「朋友不能當同事啦！但我個人經驗在職場的同事進而成為朋友，都是很真的友誼」、「職場上真的很容易因為一些利益糾紛而起衝突或暗自互相不爽」。（編輯：楊智傑）