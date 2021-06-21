打疫苗前吃蛋白質助於舒緩？台灣事實查核中心：錯誤訊息
近日網路流傳「免疫力差的人，打疫苗副作用也會比較多，甚至會死亡，想減輕疫苗的副作用，要認真吃蛋白質 維生素A維生素C」？不過這項說法遭TFC 台灣事實查核中心查證，專家指出，傳言敘述疫苗的原理，是AZ、嬌生疫苗採用的「腺病毒載體疫苗」，不代表所有疫苗的原理，是「錯誤」訊息。
新頭殼newtalk
2021-06-21 22:22:42
先前網路流傳「疫苗的原理就是把病毒的基因序列，利用載體打入人體，讓身體的抗體，去認識這個病毒，並且練習去攻擊他，同時記住這個病毒的攻擊模式。所以身體的免疫系統會有記憶病毒的能力，但是在記憶病毒之前，本身的免疫系統要很強壯，數量要很多，這就取決於蛋白質平常的攝取是否足夠。如果蛋白質攝取不足，那麼即使記憶了病毒，也沒有能力攻擊他。這就是為什麼很多人打了疫苗，每個人的副作用都不一樣。如果免疫系統比較強的人暈症狀就很輕微，甚至完全沒有感覺，免疫系統比較差的人，打完疫苗就好像重感冒一樣，全身發燒、肌肉酸痛、全身無力甚至嚴重的人，還會有死亡的問題。」
對此，TFC 台灣事實查核中心今日查證，第一、專家指出，傳言敘述疫苗的原理，是AZ、嬌生疫苗採用的「腺病毒載體疫苗」，不代表所有疫苗的原理。專家指出，免疫機轉非常複雜，免疫系統的正常運作需要營養均衡，並與情緒、壓力也有關聯，並不是攝取蛋白質、維生素A、維生素C等特定營養就足夠。
專家也表示，免疫系統與接種疫苗產生的副作用，兩者沒有絕對的關聯。就目前所觀察，年輕人接種疫苗後，免疫反應比年長者強烈，副作用比較明顯。傳言宣稱「免疫系統強，打疫苗副作用較輕微」，為錯誤說法。而且，「免疫力」跟「免疫反應」不同，免疫反應是當下對特定外來物的刺激所產生的反應；「免疫力」是一個長期保護力的作用。傳言建議「打疫苗前補充特定營養成分來提升免疫力，以減輕副作用」，是混淆「免疫力」和「免疫反應」兩者。因此，TFC 台灣事實查核中心查證，此為「錯誤」訊息。
新聞來源為Newtalk 新頭殼