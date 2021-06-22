專訪／「職籃秀智」Ariel醜小鴨血淚逆襲　美貌撞臉3韓星

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和許多明星出道的機緣一樣，Ariel本來是陪朋友甄選，沒想到自己取得加入啦啦隊的門票，18歲練舞到現在有10年經歷，Ariel大學時看到熱舞社招生，本來憧憬學長學姊舞台上發光發熱的樣子，結果加入之後才是磨練的開始，Ariel當時不會打扮，肢體也不協調，被酸：「長這樣還來參加熱舞社，是覺得自己跳得很好嗎？」那時編舞她總是被排後面、或是整支舞後半段才上場，跳競技啦啦隊的時候，只能在下面跑龍套，拋接身材比較嬌小的女生。
Ariel認為跳舞需要展現自信，不能怪學長學姊歧視她，但是當時真的整個人被否定到底：「一度自我懷疑，其實我不適合跳舞，想要退出放棄。」但是她撐了4年下來，老師肯定她進步很大，讓Ariel增加信心：「喜歡的事要堅持到底，成果不會騙妳。」2016年她一腳踏進舞蹈圈，從事幕前表演5年，剛出道時比較青澀，「大家覺得我像IU，偏向學生臉，現在加入啦啦隊，我走氣質路線，被說是『職籃秀智』，我覺得滿可愛的，竟然有榮幸獲得這個封號。」
加入舞團，爸媽最擔心她被占便宜，Ariel笑說尾牙春酒場會遇到賓客喝多，想跟舞者近距離互動，「為了活動圓滿，我們歡迎他們上台同樂，有人想肢體接觸的話，我會主動拉起他的手，跟著音樂揮手，巧妙避開他吃豆腐。」身兼3份工作的她，除了舞團、啦啦隊，還在家裡的公司當會計與行銷，她說爸媽的家規是每個小孩年滿18歲就送一台車，「希望我們自己在外面安全，所以我就是滿獨立的，畢業之後都是靠自己。」
Ariel擁有身高166公分、34D的火辣身材，入行前第一份工作是科技業業務，跑各大電子科技廠賣耗材，外形優勢加上後天努力，讓她很快爬到頂級業務的位置，後來她善用在這行看到的科技趨勢，去做股票投資，存到「滿多桶金」，她說自己是巨蟹座，「比較愛家，會想早點買房子」，她希望在台中置產，完成30歲晉升有殼族的夢想。
這樣男友會不會壓力很大？Ariel說現在沒有男友，就算有，也不會讓男友抱怨，「我是工作狂，對自己要求高，能接受再跟我在一起」，如果兩人一起努力，那是更完美的方向，至於理想型，Ariel喜歡傑森史塔森和《鬥魚》郭品超，她笑說另一半要具有男人味、個性有魄力，「我沒有主動喜歡別人過，我喜歡被駕馭，要有崇拜男生的感覺」，而她認為自己是屬於「高情商」的溫柔女友，很會撒嬌化解男友生氣的局面，必勝絕招是用娃娃音喊：「不要生氣，笑一個給我看。」幾乎沒失手過，「他看妳可愛就會不知道怎麼對妳生氣，這招滿好用的，女生可以學起來」。