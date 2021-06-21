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我駐港辦遭迫簽「一中承諾書」行政院譴責港府

▲行政院發言人羅秉成表示，港府要求我派駐人員簽署「一中承諾書」是矮化我國格，政府絕不會接受。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人羅秉成表示，港府要求我派駐人員簽署「一中承諾書」是矮化我國格，政府絕不會接受。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-21 22:07:02｜2021-06-21 22:55:30

我國駐香港辦事處6人簽證到期，港府日前發函要求簽「一中承諾書」，否則要在6月21日前離港，我駐港官員全員拒簽，7人已於20日先行返台。行政院今（21）日晚間發出聲明指出，矮化我國格的做法，我國嚴正譴責並調整香港辦事處業務因應。

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有關香港政府自2018年7月起屢要求我駐香港辦事處派駐人員需簽署「一中承諾書」，致我方派駐人員無法續留或赴任一事，行政院發言人羅秉成今日表示，台港自2011年在互惠互利原則下，互設辦事處並有換文約定，我駐港官員亦均依約承諾遵守香港法律，並僅從事業務範圍內的活動，惟香港政府近年來以政治因素強加施壓，近日更要求我在港民間團體（外貿協會）與非屬港處編制單位（觀光局）之人員簽署「一中承諾書」，透過各種層面企圖打壓我國國格，致我派駐人員赴任受阻，政府表示嚴正的譴責，並以調整香港辦事處之業務辦理方式，維持必要運作，以維護國人權益。

羅秉成指出，目前我駐港辦事處辦理之業務，除陸委會主責之國人急難救助以及司法互助請求等業務外，業務主政機關尚有外交部領事局（國人護照補、換發）、內政部移民署（香港居民停、居留申請）、教育部（教育招生、在港臺生協助）、文化部（文化推廣）、經濟部國貿局（貿易推廣）、交通部觀光局（觀光推廣）以及金管會（既有協議及合作之後續執行）等相關業務，為維護台港民眾福祉及利益，前開業務目前皆已進行盤整，陸委會亦秉持「服務不中斷、不打折」、「衝擊最低度、最小化」等原則妥善規劃並酌予調整。

羅秉成說，中華民國台灣是主權獨立的國家，港府以矮化我國格的「一中承諾書」作為核發我駐處人員簽證的前提，片面違反2011年雙方換文內容，政府絕不接受，而國人同胞也不會容忍這種無理的要求。

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