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駁「疫苗乞丐」說 　謝長廷：美日無施捨的傲慢

▲日本、美國提供疫苗給台灣，但有人批評台灣如同「疫苗乞丐」。駐日代表謝長廷在臉書表示，用這種字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。（圖／翻攝謝長廷臉書）
▲日本、美國提供疫苗給台灣，但有人批評台灣如同「疫苗乞丐」。駐日代表謝長廷在臉書表示，用這種字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。（圖／翻攝謝長廷臉書）

中央社

2021-06-22 00:01:57

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本、美國提供疫苗給台灣，許多人認為宛如及時雨；但也有人以台灣如同「疫苗乞丐」的說法批評政府。駐日代表謝長廷今天在臉書表示，用這種字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。

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謝長廷在臉書（Facebook）表示，來自美國的250萬劑疫苗（20日）抵達台灣後，日本這邊的壓力就比較沒那麼急迫，但仍然有很多人在關心日本提供給台灣的第2批疫苗何時抵達？

他表示，駐日代表處目前持續提供正確資料，讓日本政府「檢討」（研議提供疫苗）的結論往正面方向發展，當然也需要澄清負面或是扭曲的訊息，例如「疫苗乞丐」、「施捨」等說法，就如前外交官劉仕傑所說，等同公開羞辱美、日兩國的善意。

謝長廷指出，事實上，美國在台協會在臉書上特別提到台灣對美國的醫療支援；日本的外務大臣茂木敏充在宣布要提供疫苗給台灣時，也特別言及311大地震（日本稱東日本大地震）時台灣的援助，美、日都毫無「施捨」的傲慢。

他認為，有人用「疫苗乞丐」、「施捨」這樣的字眼羞辱自己，對捐贈者也是侮辱。

他還寫道：「國際社會互助共生是理想境界，台灣曾幫助過別人，接受別人的幫助也很正常，不必自卑或自虐，我們如果用乞丐心態去看待事情，認為別人的善意只是施捨，那將來也沒有別的國家敢接受台灣的幫忙，這對台灣的生存發展和世界的良善循環毫無幫助。」

謝長廷除了在臉書發文，還上傳日媒與茂木敏充在記者會上的問答。茂木在例行記者會上說：「10年前東日本大地震（311大地震）時，台灣民眾最早且捐助多額善款給日本，這對日本人來說應該是記憶猶新吧。考慮到日本與台灣的重要夥伴關係、友情，所以決定提供疫苗給台灣。」

有關日本無償提供疫苗給台灣，幕後推手之一、前日本首相安倍晉三日前接受電台訪問時表示，對日本而言，台灣是非常重要的老朋友，過去台灣在東日本大地震（311大地震）時馳援日本，去年疫情發生初期也捐贈大量口罩給日本，所以當台灣有難時，日本政府提供疫苗是理所當然的。

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